El Dakar 2018 segons Margot Llobera: etapa 4

Etapa 4, un dia en què calia superar 330 km de recorregut cronometrat i que començava amb una espectacular sortida en grups de 15 motos a la vora de l'Oceà Pacífic.

Etapa en què la navegació podria tornar a ser un dels factors clau.

Ens hem aixecat a les 5:30 i hem anat a veure el CP1 i CP2. Els CPs són llocs on el pilot ha de parar perquè els segellin un cartró que li donen al principi de l'etapa.

Encara no havia vist els pilots en acció així que m'ho he passat genial!

Per la meva banda, aquests primers dies no vaig saber gestionar la meva energia. Avui molt cansada després d'estar moltes hores sota el sol. Els pilots ja són aquí així que tindré un moment per descansar.

Cada vegada que arriben els pilots m'expliquen les batalletes que han tingut durant el dia. És com guanyar experiència ja que m'expliquen com ho afronten i solucionen.



Molt il·lusionada i contenta de poder viure aquesta experiència. Seguim!