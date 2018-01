El Dakar 2018 segons Margot Llobera: etapa 6

"Hem estat tota la nit conduint i ha sigut molt especial pels paisatges, fins que ens hem trobat amb la neu. Hem hagut de fer una volta de cinc hores per poder continuar. Tot i que estava plovent hi havia quilòmetres de gent cridant, saludant-te, demanant-te una foto perquè es pensen que ets un pilot. M'han disparat una bola de goma de la policia que ha picat al marc de la meva porta i he passat una mica de por. Era gent que està contra el Dakar, que aquí és un assumpte polític. Però estem bé. Demà més!"