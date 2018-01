L’església de Sant Serni tindrà entorn de protecció

El Consell de Ministres va aprovar ahir a proposta de la titular de Cultura, Olga Gelabert, l’edicte de definició de l’entorn de protecció de l’església de Sant Serni de Llorts, a la parròquia d’Ordino, així com els criteris que han de regir les intervencions sobre aquest bé i el seu entorn declarats, al 2003, immoble d’Interès Cultural (BIC) .

D’aquesta manera, l’edicte de protecció de l’entorn de protecció de l’església de Sant Serni de Llorts defineix la ubicació i la descripció del conjunt monumental com a bé immoble d’interès cultural en la classificació de monument d’Andorra. El text estipula dues zones que regeixen l’entorn de protecció.

La primera, anomenada d’acompanyament, que és la més pròxima al monument, i per a la qual s’estableixen una sèrie de criteris destinats a preservar la imatge del monument i del seu context més immediat. Aquesta zona està determinada per la Llei de patrimoni cultural, i té en compte les parcel·les que estiguin a tocar o situades a 20 metres de l’església. Els criteris d’aquesta zona són definitius i la gestió depèn del Govern.

«Com més llunyà a l’immoble sigui l’entorn, més suaus seran les mesures», assegura Cinca

La segona, anomenada preventiva, va més enllà del perímetre de 20 metres. En aquesta zona hi ha una continuació del context del monument i de la major part de les visuals i elements arquitectònics i paisatgístics que acompanyen el BIC. Aquests criteris són proposats al Comú d’Ordino per tal que puguin ser integrats, si així ho considera oportú, al seu pla d’urbanisme parroquial. En tot cas, segons va resumir el portaveu del Govern, Jordi Cinca, «com més llunyà a l’immoble sigui l’entorn, més suaus seran les mesures».

A partir de l’aprovació d’aquest edicte s’obre un termini d’exposició pública, per a la presentació de possibles al·legacions per part dels ciutadans, i posteriorment s’aprovarà el decret corresponent.

De l’època barroca

Sant Serni de Llorts és un edifici de planta rectangular, data del final del segle XVII, i respon a les característiques de les esglésies andorranes del país construïdes en època barroca, amb unes formes exteriors senzilles, un absis en la capçalera de la nau que no es distingeix des de l’exterior, la porta adovellada en arc de mig punt, un campanar d’espadanya que sobresurt del mur de la façana principal i un òcul emplaçat en el frontis entre la porta i el campanar.

El seu entorn té un marcat caràcter rural. Situada al centre de Llorts, Sant Serni presideix la plaça del poble, es fàcilment visible al pas per la carretera que s’adreça al Serrat i Arcalís. es cases i edificis agrícoles del poble conserven la seva autenticitat, o si més no s’hi integren correctament, i contribueixen a situar el monument en el seu context històric i urbà. Més enllà del poble, el paisatge, com que està format per camps i prats, lliga el monument al territori i conserva la memòria dels temps en els quals es va construir l’església i el seu caràcter rural i agrícola.