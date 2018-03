L’adjudicació del concurs de bicis elèctriques arriba a la Batllia

El concurs públic per a la licitació d’un servei de bicicleta elèctrica ha acabat a la Batllia. L’empresa descartada pel Govern ha decidit anar més enllà i ha aportat el que considera una valoració «arbitrària» i «il·legal» a la justícia. La denúncia presentada se sustenta amb els arguments que l’empresa ja va exposar en el recurs administratiu al ministeri i que va avançar aquest rotatiu. Com era d’esperar, però, l’Executiu va desestimar el recurs administratiu que ara està en mans judicials. Segons fonts consultades, el recurs demana que s’anul·li el concurs i que s’aturi l’adjudicació. No demanen, en canvi, que el concurs es torni a formular, ja que, segons les mateixes fonts, l’empresa perdedora ni tan sols es tornaria a presentar.



L’empresa considera que els criteris que s’han seguit a l’hora de repartir els punts els ha perjudicat. Tal com ja argumentaven en el recurs, entenen que la resolució del Govern presenta «notables errors substantius en la motivació de les seves avaluacions i puntuacions atorgades en matèria tècnica, organitzativa i financera». Així, l’empresa afirma que «aquest incompliment del règim jurídic del concurs suposa una contradicció radical de la filosofia dels procediments per a l’adjudicació de contractes públics i vulnera els principis de no discriminació, igualtat de tracte i transparència contemplats a la Constitució».



Entre els arguments de l’empresa també destacava el fet que part de la documentació presentada per l’empresa guanyadora presentés el dossier de la candidatura en francès, quan el plec de bases deixa ben clar que «tota la documentació de les ofertes ha d’estar redactada en català» i que «les despeses de traducció van a càrrec del licitador».



Així mateix, afirmen que el Govern va acceptar un document amb data posterior al termini de presentació de documentació per a la licitació. Per tant, deixen clar, «s’ha pres en consideració una documentació afegida a posterior», la qual cosa és «completament irregular».

Per la seva banda, els guanyadors de l’adjudicació van negar en declaracions a aquest rotatiu les acusacions de l’empresa descartada i va assegurar que senzillament la seva proposta «era millor».

Els liberals, a l’espera de la documentació

D’altra banda, però sobre la mateixa adjudicació, els liberals van denunciar en seu parlamentària que tenien seriosos dubtes sobre el marc legal amb el qual se sustentava el finançament del concurs. Amb tot, el Grup Parlamentaria Liberal no vol precipitar-se i de moment esperaran a rebre tota la documentació que han sol·licitat al Govern abans de fer cap altre pas.



El conseller general Jordi Gallardo va deixar clar que entén que el recurs a l’adjudicació i el mecanisme de finançament són qüestions diferents. «Tot i que són temes que es poden creuar», va admetre, «són paral·lels». Per això, els liberals estudiaran primer la informació de l’Executiu i després estudiaran i valoraran si els dubtes segueixen sobre la taula. En aquest cas, es plantejaran la via judicial.