La infraestructura energètica a la Borda Nova es reubicarà, diu Marsol

Darmanin afirma que el diferencial no és important

Aquesta zona està sent ja urbanitzada i fins i tot en la darrera sessió de consell de comú d’Andorra la Vella es va prendre la decisió d’alienar una parcel·la propietat comunal perquè més endavant es pugui posar a la venda. Quan aquesta decisió es va prendre, Marsol ja va manifestar que el Govern havia previst en aquesta zona una infraestructura del pla energètic que semblava que tenia relació amb la xarxa de calor de la Comella i ja va exposar la seva oposició, informa l’ANA.

La cònsol major va explicar que han fet arribar aquest posicionament a l’Executiu i que tenen la seva «paraula de què es reconsiderarà», és a dir, que es buscarà una altra ubicació, ja que «aquesta no és la millor».

El comú d’Andorra la Vella veu de bon ull, en termes generals, el Pla d’infraestructures energètiques que ha impulsat el Govern, ja que considera que és «necessari» per reforçar la sobirania energètica del Principat. Tot i així, va expressar el seu criteri desfavorable sobre el fet que aquest pla prevegi una infraestructura energètica a la zona de la Borda Nova. Així ho va explicar ahir la cònsol major, Conxita Marsol, afegint que tenen el compromís del Govern que aquest element s’ubicarà en un altre indret.Marsol va afegir que aquest element tampoc no està «ben definit» i que des de la corporació comunal es defensa que ha d’anar en un altre punt, ja que la zona de la Borda Nova té una possibilitat «de créixer molt important».

Per El Periòdic

