El comerç de la Seu tindrà un perfum que l’identifiqui

La Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU) crearà El perfum de la Seu, amb l’objectiu que el comerç local disposi d’una olor pròpia que l’identifiqui. La proposta s’emmarca en la Setmana del Comerç que impulsa el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM).

La creació del perfum propi de la capital de l’Alt Urgell anirà a càrrec dels comerciants mateixos, que participaran en un taller de perfum per elaborar sis fragàncies diferents.

Els clients i veïns de la ciutat també podran olorar i triar les sis fragàncies elaborades per l’ocasió. Concretament, ho podran fer aquest dissabte vinent en una carpa de la UBSU que estarà ubicada al carrer Major, al bell mig del mercat setmanal. Aquest estand estarà obert al públic de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 5 de la tarda a les 8 del vespre. Els vianants hi podran olorar i votar la fragància que més agradi. El perfum que obtingui més vots per part de la ciutadania esdevindrà la fragància guanyadora per esdevenir El perfum de la Seu.

D’altra banda, aquest dissabte mateix, en aquesta parada de la UBSU al carrer Major, podran recollir el seu premi els guanyadors dels sorteigs realitzats durant la jornada Botigues al carrer, que es va estrenar dimecres passat, informa RàdioSeu.

Durant el mes d’abril, les botigues participants en la creació del Perfum de la Seu tindran col·locat un distintiu que els identificarà com a actors d’aquesta nova campanya comercial. Els clients d’aquests comerços, si fan una compra mínima de 30 euros, obtindran un val que els donarà dret a obtenir una mostra de la fragància. La podran recollir durant la diada de Sant Jordi a la parada de la UBSU, instal·lada al passeig Joan Brudieu.

Passat Sant Jordi, El perfum de la Seu ja es podrà adquirir a totes les botigues de la UBSU que s’hagin adherit a aquesta nova iniciativa comercial.