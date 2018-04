L’FC Andorra suma una altra derrota a Terrassa

L’FC Andorra acumula cinc derrotes i un empat i està baixant posicions al segon grup de Primera Catalana. Ahir, l’equip del Principat va perdre de nou per 2 a 1 al camp del San Cristóbal.

Seguint la línia dels darrers matxs, l’Andorra va jugar força bé però no va saber emportar-se ni tan sols l’empat tot i haver plantat cara al líder del grup. «Hem tirat sis córners, cosa que abans ens costava», comentava l’entrenador de l’equip, Candi Viladrich. «Hem tingut molta presència ofensiva però hem seguit la tònica dels darrers enfrontaments», es queixava.

En aquest sentit, l’Andorra va rebre al minut 17 el primer gol per part d’Eduard Garcia, que va anotar després d’un desajust defensiu a la sortida d’un córner. Després va semblar que el San Cristóbal s’animava i que l’equip visitant es venia a baix però no van aconseguir augmentar la diferència i es van conjurar per fer un bon treball.

A la segona part, l’Andorra va sortir molt motivat i Nourddin el Morabiti va marcar un golàs de falta, el tant de l’empat. Així, van aconseguir rebentar el partit i van construir tres bones ocasions que no es van poder rematar amb el gol.

Penal i expulsió

Però com passa amb les històries de futbol, al minut 83, Robert Font va provocar un penal i va veure la seva segona groga. Alejandro Cabrera va ser l’encarregat de convertir-lo. El gol va matar als visitants i al minut 89, l’entrenador Viladrich i Adrià López, fisioterapeuta del conjunt, van ser expulsats «per fer una observació a l’àrbitre», comentava el tècnic.

D’aquesta manera, l’equip està absolutament obligat a canviar els aires i a guanyar aquest dissabte a l’Unificación Bellvitge a casa. L’equip va guanyar dissabte a l’Alpicat i necessita els tres punts de la victòria per poder salvar la categoria. De ben segur que donaran guerra als andorrans.