Protecció Civil extrema la vigilància dels rius

Protecció Civil, el Servei de Meteorologia, Medi Ambient, el Centre de la Neu i la Muntanya (Cenma), el COEX, els bombers, els banders i els comuns han mantingut aquest divendres la segona reunió de seguiment de la fosa de neu de la temporada. Durant la trobada s'ha constatat que la situació pel que fa als gruixos de neu a la muntanya ja no és excepcional com fa 10 dies, ja que el bon temps dels darrers dies ha permès un desgel progressiu, però s'ha activat la fase de prealerta durant el cap de setmana per la previsió de precipitacions.



Aquest divendres al vespre poden produir-se tempestes fortes que poden deixar 30 litres per metre quadrat. Segons Guillem Martín, del Servei de Meteorologia, les acumulacions més importants es produiran al sud del país, on en mitja hora es poden acumular fins a 15 litres. En aquest sentit, aquest divendres a la nit s'assolirà el punt màxim d'alçada del riu, però Martín ha assegurat que "en principi no hi ha d'haver problemes importants". Les pluges reapareixeran dissabte a la tarda i de cara diumenge seran una mica més intenses, però la baixada de temperatures que s'espera per diumenge ajudarà a frenar la fosa de neu. A més, a partir de 1.900 o 2.000 metres les precipitacions seran en forma de neu.



El desgel progressiu dels darrers dies ha fet disminuir la neu que queda a les muntanyes i, per tant, s'ha revertit la situació excepcional que hi havia fa unes setmanes. Per sota de 2.000 metres ja no queda pràcticament neu, i per sobre d'aquesta altitud els gruixos van com a màxim fins als 2 metres, segons el director del Cenma, Ramon Copons. Així, el gruix ja es troba per sota del que es va registrar durant les mateixes dates del 2013, any en què el desgel va provocar inundacions en punts com la Vall d'Aran. Tot i això, no es pot baixar la guàrdia perquè el cabal del riu a l'alçada de la Borda Sabater (Sant Julià de Lòria) està per sobre del màxim assolit al llarg de tot l'any passat. Aquest dijous a la nit va arribar als 56 metres cúbics per segon, molt lluny encara dels 95 metres cúbics que es van registrar el juny del 2013.



Durant la reunió d'aquest divendres s'han acordat els dispositius que hi haurà sobre el terreny inspeccionant el cabal dels rius durant aquest cap de setmana, sobretot en els punts més sensibles, situats a les parròquies altes, ja que a les parròquies centrals el riu Valira està molt més canalitzat. El director de Protecció Civil, Francesc Areny, ha recordat que un dels punts amb més risc es troba a Canillo, on aquesta setmana ja s'ha inundat el passeig que transcorre pel costat del riu.



Pel que fa al risc d'allaus, continuarà en el nivell 3 sobre 5, ja que es poden continuar produint allaus de fons o allaus de neu primavera per les canals o torrents. Per aquest motiu, el Govern continua recomanant que les persones que caminin per la muntanya s'aturin abans de creuar canals o rierols perquè, tot i que no hi hagi neu, poden baixar allaus de més amunt. A més altitud, també es recomana evitar circular per vessants on hi hagi esquerdes a la neu.