Encamp treu a licitació l'última fase de la reforma del passeig de Mojàcar

El comú d'Encamp ha tret a concurs l'adjudicació de la tercera fase de l'obra d'adequació d'un itinerari cultural entre els nuclis tradicionals de les Bons, la Mosquera, el Tremat i Encamp, és a dir, de la reforma i embelliment del passeig de Mojácar. Els treballs corresponen al tram comprès entre el pont de les Escoles del nucli d'Encamp fins al pont del carrer 14 de març, a les Bons. La convocatòria és per a les empreses nacionals, i poden presentar les ofertes fins al 15 de juny.



El passat 30 de novembre, el comú encampadà va inaugurar un dels tres trams del projecte de l'Itinerari Cultural dels Nuclis Tradicionals d'Encamp, que correspon a la segona fase del projecte, des del pont de les Escoles fins al carrer Pas de la Casa. El recorregut final preveu unir les Bons, el Tremat, Encamp i la Mosquera. "La missió de l'itinerari és enllaçar tots els nuclis tradicionals d'Encamp", va declarar el cònsol major, Jordi Torres. La voluntat del comú és acabar de remodelar tot el passeig de Mojácar, de punta a punta, abans que acabi el mandat comunal actual, és a dir, abans del desembre del 2019.



La primera fase, la que va des de les Bons fins al pont 14 de març, està en marxa, i estarà acabada durant aquests any. La tercera fase, la que surt ara a licitació, estarà finalitzada abans que acabi el mandat per complir amb l'objectiu de tenir remodelat de punta a punta el passeig de Mojácar. L'itinerari complet s'enllestirà en el pròxim mandat, i correspon a l'enllaç del passeig de l'Alguer amb el parc del Prat Gran.