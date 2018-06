Perplexitat sobre l’accés a la píndola de l’endemà

El Ministeri de Salut exigeix des de fa aproximadament deu anys que l’anomenada píndola de l’endemà es dispensi a les farmàcies amb recepta mèdica. «El Govern va fer arribar aleshores una circular a les farmàcies per recordar-ne el mecanisme, però això ja ho recollia el reglament de medicaments del 1977», va fer saber ahir la farmacèutica Àngels Mach a EL PERIÒDIC.

Segons van explicar des del Govern, la mesura va adoptar-se «per tal d’evitar un abús d’aquest mètode anticonceptiu com a tal, ja que es tracta d’un sistema d’emergència extrema». Tot i així, des de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) no ho veuen com una mesura dissuasiva «molt eficaç». «Si una persona es vol prendre la píndola de l’endemà, se la prendrà igualment perquè quin metge no la receptarà?», va manifestar la presidenta de l’ADA, Montserrat Nazzaro. «D’aquesta manera, l’únic que aconsegueixen és allargar el procés», va afegir.

Per tal que aquest mètode anticonceptiu pugui evitar un embaràs no desitjat, la pastilla s’ha de prendre dins de les 72 hores posteriors a l’acte sexual. Tot i així, la gestió de la recepta no cal fer-la a través d’un metge de capçalera, sinó que es pot acudir directament al servei d’urgències de l’hospital per aconseguir-la. «Allà ho fan en un moment», va especificar una de les farmacèutiques consultades. Ara per ara, però, ni a l’ADA ni a altres associacions com Stop Violències han rebut cap queixa per no poder accedir a aquest medicament dins del termini.

Conscienciació per sobre de tot

«Les farmàcies hem de seguir la llei vigent i subministrar el fàrmac amb recepta mèdica. Més enllà de si s’ha d’aixecar aquest requisit, el que falta és pedagogia per prendre mesures abans d’haver de recórrer a la píndola del dia després», va insistir Mach. Tot i així, la presidenta d’Stop Violències, Vanessa Mendoza Cortés, va explicar que el mateix prospecte del medicament indica que no es necessita recepta per subministrar-lo i que és més preocupant el fet que a Andorra no hi hagi informació ni campanyes sobre els mètodes anticonceptius. A més, va considerar-ho un greuge respecte a altres medicaments, ja que «qualsevol altre fàrmac es pot aconseguir sense recepta, com és el cas de la viagra, que fins i tot ve gent d’Espanya o França a comprar-la».

Incompliment de les recomanacions

L’exigència de recepta mèdica contradiu les recomanacions que es donen des de l’Agència Europea de Medicaments o des del Consorci Europeu de la Pastilla d’Emergència. «Només es pot explicar des del fonamentalisme religiós», va lamentar la presidenta d’Stop Violències, tot considerant que l’argumentari del Govern se sustenta en la creença que «la píndola de l’endemà s’utilitzarà com un mètode anticonceptiu més».

«Amb aquesta mesura entenem que hi ha una interferència en la llibertat sexual de les dones», va apuntar Assumpció Lluís, membre de la comissió de salut d’Acció Feminista. A través d’un comunicat, el col·lectiu va instar el Ministeri de Salut a «incrementar i millorar els recursos actuals destinats a l’educació sexual i a promoure la prevenció d’embarassos no desitjats amb programes educatius». En aquest sentit, Mendoza Cortés va insistir que és «més greu» que no hi ha hagi un programa de planificació familiar al país o que es desconeguin els casos de maternitat infantil o d’agressions sexuals a menors.

El PS demana explicacions a l’Executiu

La consellera del PS Rosa Gili ahir va fer arribar una pregunta oral al Govern per tal que en la propera sessió de control al Consell General, prevista per al proper dijous 14 de juny, doni explicacions sobre «les condicions sota les quals s’està venent a Andorra la píndola de l’endemà». Concretament, Gili va preguntar «si es permet al país la venda de la píndola de l’endemà i qui la pot administrar». A més, va sol·licitar informació sobre «les condicions en què es pot adquirir aquest medicament i si la CASS el reemborsa». La consellera socialdemòcrata va reconèixer que vol que «el Govern digui de viva veu si això és tal com ha sortit a la premsa i que, en cas afirmatiu, ens justifiqui el perquè amb una explicació científica o sanitària».