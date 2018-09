El Govern investiga dos casos d’ingesta de pastilles a la Gavernera

El Govern ha obert una investigació per esclarir el cas de dos menors de la Gavernera que el passat dilluns van haver de ser traslladats a l’hospital per una ingesta de pastilles. Es tracta d’una noia de 17 anys amb un retard mental lleu diagnosticat, que ahir encara estava hospitalitzada tot i evolucionar favorablement, i d’un noi més petit que va rebre les cures ambulatòries necessàries però no va haver de ser ingressat.

Segons es desprèn de l’informe preliminar i van confirmar fonts coneixedores del cas, la noia va retornar al centre d’acollida el diumenge a la nit després d’una visita al seu domicili familiar amb les pastilles i se les hauria preses dins de la Gavernera. «Ja hi havia hagut episodis reiterats d’ingesta de pastilles, majoritàriament en el marc del règim de visites externes, i per això havíem establert un protocol específic per a la noia que consistia a fer-li un control corporal exhaustiu quan retornava d’una visita externa per assegurar-se que no introduís medicaments», va explicar a EL PERIÒDIC el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot.

Protocols en dubte

Malgrat que la investigació segueix en curs «per arribar al fons de l’afer i saber què va succeir amb tot detall», Espot va insistir que «s’haurien seguit els protocols ja fixats, però com que els controls corporals havien passat a fer-se d’una forma molt més superficial en veure que la noia els vivia molt malament, en aquest cas, no van permetre detectar que introduïa les pastilles». Les fonts consultades, no obstant, posen en dubte que s’arribés a dur a terme aquest registre, ja que si s’hagués actuat correctament s’hauria pogut interceptar el medicament.

Un cop es disposi de l’informe exhaustiu, el ministre d’Afers Socials va manifestar que si apunta a algun treballador de la Gavernera es depuraran responsabilitats. «Però de moment sembla que no serà el cas», va afegir. Després de constatar que hi hagut un problema reiterat d’ingesta de medicaments, «es retornarà als controls tal com es feien inicialment tot i que caldrà respectar el dret a la intimitat de la menor i garantir-ne la integritat», va puntualitzar Espot a més d’avançar que s’està estudiant si cal modificar el règim de visites amb la seva família biològica. «Des de l’Àrea d’Infància ja fa temps que es treballa si s’ha de mantenir o modular perquè és una evidència que quan aquesta menor surt del centre es posa en risc ella i també la resta de menors», va considerar el titular d’Afers Socials. De tota manera, fonts properes a la família temen que una restricció en aquest sentit pugui revertir negativament en el comportament de la noia i empitjorar la situació. El ministre, però, va matisar que la decisió no era seva, sinó que l’havia de prendre en darrera instància el batlle de menors.

Canvis en el funcionament

Diverses fonts consultades per aquest rotatiu van remarcar que el funcionament intern de la Gavernera no és l’òptim i que hi ha una manca de recursos evident. De la mateixa manera que van qüestionar el fet que es barregin interns amb problemàtiques molt diverses, coincidint, per exemple, persones amb discapacitat amb altres de violentes o que fins i tot han arribat a delinquir.

Per la seva banda, però, el ministre Espot va recordar que des de fa un parell d’anys ja s’està treballant en un canvi de model que avança cap a l’atenció centrada en la persona. «Hem fet molts esforços; ara hi ha dos centres que ens permeten separar els menors per franja d’edat; s’han incrementat substancialment els recursos humans i materials; i les polítiques són molt més proactives i preventives», va detallar el titular d’Afers Socials. «Tots aquests canvis han repercutit en el centre d’acolliment, en positiu», va subratllar el ministre.

Problema des de fa un any

La noia ingressada no és la primera vegada que pren una sobredosi de medicaments. Les fonts consultades van detallar que el primer cop va ser fa un any, quan va agafar dues capses d’un tranquil·litzant que va trobar en un dels despatxos del centre. De tota manera, Espot va precisar que no tenia constància que els fets haguessin passat mai dins del centre. «Les altres vegades sembla que quan retornava a la Gavernera ja havia fet la ingesta i, per tant, obligava els responsables a fer un ingrés hospitalari», va relatar.

Davant d’aquesta i altres situacions, la família hauria presentat diverses denúncies i en alguna ocasió inclús hauria trucat a la policia perquè es personés al centre en trobar-se amb situacions de conflicte amb els responsables de la instal·lació. Fonts properes a alguns progenitors reclamen millores i reconeixen que sovint ells se senten malament «perquè sempre se’ns culpa a nosaltres». Malgrat admetre «que hem pogut cometre errors i tenir part de culpa, també estem a sobre dels nostres fills», expliquen tot reiterant que el funcionament de la Gavernera no seria el més adequat.

Espot desvincula el canvi en la direcció dels conflictes interns

El ministre d’Afers Socials va insistir que el canvi que s’ha produït just fa una setmana en la direcció de la Gavernera no té res a veure amb els problemes vinculats a aquesta menor. Iolanda Solà, màxima responsable del centre des de l’any 2004, ha marxat al Ministeri d’Educació i ha estat substituïda per la coordinadora de la institució. «El canvi no ha sigut pas traumàtic», va precisar Espot tot remarcant que seguiran havent-hi les mateixes persones al centre amb l’objectiu que sigui semblant a «una família, on normalment no hi ha massa canvis». La coordinadora rebrà el suport d’una cap d’Àrea del ministeri que es dedicarà a la definició de les línies estratègiques. «De moment hem pres aquesta decisió i veurem com evoluciona la nova estructura i si cal fer retocs», va matisar Espot.