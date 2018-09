Espot diu que la cerca de candidat està en fase inicial

L a decisió sobre qui ha de ser el candidat de DA per a cap de Govern a les properes eleccions generals segueix sense resoldre’s. O almenys no de manera pública. Un dels més ben posicionats, que ha sortit a diverses travesses, és l’actual ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot. Just ahir, en ser preguntat novament per la qüestió abans de la conferència de Marije Goikoetxea organitzada per l’EENM, Espot va mostrar-se agraït amb les persones que el veuen com a candidat i que manifesten «que tinc l’experiència o capacitació suficient», i més tenint en compte que a algunes d’elles les avala una «trajectòria política i capacitació innegable».



Ara bé, malgrat l’agraïment, no serveix per convèncer-lo, almenys perquè es postuli de manera pública com a possible candidat. Espot va dir que vol ser «curós per no condicionar aquest debat» i que el que compta «no són les meves preferències o si penso que estic preparat o no, sinó qui pot encarnar millor el projecte de futur» de DA. El ministre va reiterar que ara el debat ha de ser el de definir qui és la persona més escaient per liderar un projecte «engrescador, seriós i responsable» i que les preferències personals d’uns i d’altres «han de quedar en l’àmbit personal, com a mínim fins que el debat no estigui més madur».



Espot va puntualitzar que primer cal esperar que Toni Martí anunciï la data de les eleccions generals, que ha de fer-ho en el debat d’orientació política dels propers 17 i 18 de setembre, i després «fer el treball intern de cerca de candidat». Amb tot, i malgrat la insistència dels mitjans de comunicació, va dir que la cerca de candidat es troba en fase inicial i així s’ha de quedar de moment.