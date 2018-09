Incomoditat entre els taxistes pel sistema d’accés a Carlemany

El sistema d’accés a les zones restringides per a vianants de l’avinguda Carlemany incomoda alguns taxistes del país que consideren que és massa feixuc el procediment per rebre l’autorització de recollir passatgers a alguns dels hotels de l’avinguda. «Hi ha companys que rebutgen els serveis perquè per una carrera de cinc euros el temps i l’esforç que s’inverteix en trucar al comú per aconseguir el permís i poder passar no els val la pena», va explicar un dels membres del col·lectiu de taxistes d’Andorra, Sayed Belhedi.



Per aquest mateix motiu, el conductor professional va assegurar que els taxistes celebren que la circulació a la part alta de Meritxell s’hagi mantingut intacta després de les obres i espera que les veus que indiquen que la part baixa es tancarà completament al trànsit no es materialitzin.

Millora

No obstant la problemàtica de l’accés a les zones restringides, Belhedi va assegurar que una vegada finalitzades les obres la situació del sector «ha millorat una mica, encara que no segueix pitjor que abans de les obres» però assegura que aquests dies ja rep trucades de clientes que li demanen que passi a buscar-les per Pyrénées, una sol·licitud que amb les obres s’havia aturat «perquè amb el temps que trigava a arribar fins allà, ja podien haver avançat a peu».

Les parades

Els taxistes creuen que els canvis en les localitzacions de les parades després de les obres no afavoreixen el col·lectiu: «sembla que ens vulguin amagar dels turistes», opina Belhedi, qui va explicar que per a les persones que no viuen a Andorra és molt difícil trobar les parades de taxi perquè no estan a la vista i va posar com a exemple la parada de taxis de la part alta de Meritxell que després de les obres s’ha traslladat al costat del pàrquing del Pyrénées: «Els turistes no passen per allà, si és gent del país potser sí que ens ve a buscar allà però la gent que agafaria un taxi si el veu, no arriba a aquella cantonada».



Les autoritats comunals s’han mostrat disposades a parlar amb els taxistes però, per a Belhedi, una problemàtica afegida és el fet que hi hagi tres centrals de taxis al país i que no es coordinin bé entre ells a l’hora de fer aquest tipus de peticions. El sector està esperançat de cara a la temporada d’hivern, un període durant el qual esperen que repunti l’activitat definitivament.