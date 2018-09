Actua subvenciona les petites i mitjanes empreses amb 190.000 euros

Aquest dijous s’ha obert el termini de presentació de sol·licituds per al primer programa de subvencions d'Actua per a les petites i mitjanes empreses. Es distribuiran 190.000 euros, d’ells 161.500 seran per a les empreses que facturin fins a 350.000 euros i 28.500 per a les que ho facin entre 350.000 i 1.500.000 euros. L’import màxim per beneficiari és de 6.000 euros o fins un màxim del 80% del cost dels serveis contractats. Cal tenir en compte que el 85% de les empreses andorranes facturen menys de 350.000 euros.

Hi ha tres modalitats d’ajuts: els serveis d’innovació, la internacionalització i l’optimització empresarial. En matèria d’innovació s’inclouen els estudis especialitzats sobre noves línies de negoci o la recerca tecnològica. Pel que fa a la internacionalització hi ha l’assessorament en transaccions comercials internacionals o la participació en fires internacionals relacionades amb l’activitat de les empreses. Finalment i en referència a l’optimització empresarial es fa esment a la subcontractació de perfils d’‘export manager’ o d’'innovation manager’. I el disseny o posicionament web orientat al comerç electrònic.

L’objectiu, segons ha explicat la directora d'Actua Empresa, Judit Hidalgo "és donar suport a la transformació de l’empresa andorrana cap a una empresa d’alt valor afegit, innovadora i competitiva, ben posicionada per fer front als reptes i aprofitar les oportunitats del mercat internacional". La dotació aplicada a serveis retroactius no superarà el 20% del total de la dotació del programa. Es consideren serveis retroactius els serveis que, complint tots i cadascun dels requeriments establerts per aquest programa, han estat contractats abans de la publicació de la seva convocatòria i dins de l’any 2018.

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva, de manera que s’atorguen els ajuts a les persones que compleixin tots i cadascun dels requisits establerts, per ordre de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut, fins a esgotar el pressupost disponible en la convocatòria del programa o fins la data límit establerta per la convocatòria. Actua serà qui durà a terme la instrucció del procediment i valorarà les sol·licituds presentades. Un mateix beneficiari podrà sol·licitar més d'una subvenció del programa per serveis diferents però amb un màxim de 6.000 euros de subvenció per al conjunt de serveis contractats. Les subvencions s’han presentat aquest dijous en un acte que ha comptat amb la presència de mig centenar d’empresaris. L'objectiu és que aquest programa tingui continuïtat l'any 2019.

Actua Empresa i Innovació

Abans de la presentació, el secretari d’Estat per a la Diversificació Econòmica, Josep Maria Missé, ha explicat que a partir d'ara Actua es dividirà en Empresa i en Innovació. Desapareixen d'aquesta manera, Andorra Desenvolupament i Innovació (ADI) i la Fundació Actua Tech. L'objectiu, com ha dit Missé, "és evitar la confusió de noms i poder explicar de manera conjunta les nostres activitats".