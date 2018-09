L'impacte econòmic del Cirque du Soleil és de 21,6 milions

L’espectacle ‘Diva’, que el Cirque du Soleil ha portat aquest estiu al Principat, ha tingut un impacte econòmic global al país de 21,6 milions d’euros, la qual cosa representa uns 300.000 euros més que l’any passat. És a dir, que per cada euro invertit el retorn ha estat de 8,8 euros. En aquest sentit, cal destacar que s’ha incrementat la despesa mitjana que fan les persones que venen a veure l’espectacle i que ja arriba a 114 euros. El ministre de Turisme, Francesc Camp, ha destacat que es tracta d’un “balanç positiu” i ha reivindicat l’impacte positiu que té l’esdeveniment per al sector. Així, ha destacat que, malgrat els turistes hagin davallat un 2,8% al juliol, aquesta caiguda hagués estat encara més important si no hi hagués hagut l’oferta del Cirque du Solei. De fet, segons les dades facilitades aquest dijous, el 79,1% dels enquestats ha manifestat que el motiu principal per venir a Andorra ha estat l’espectacle de la companyia canadenca.



Tot i que el cost net de l’espectacle s’ha incrementat lleugerament respecte a l’any passat (passa de 2,5 milions a 2,6, ja que s’han hagut de pagar uns 230.000 euros per drets d’autor), Camp ha reivindicat que s’ha fet una “bona gestió” i els ingressos globals han estat superiors als de l’any passat, superant els 1,2 milions. En aquest sentit, cal destacar que s’han venut més entrades amb dret a seient, i per tant de pagament, que l’any passat. Sobre aquest aspecte, Camp ha volgut fer una crida a la implicació del sector, sobretot l’hoteler, ja que hi ha un cert estancament en els tiquets que es gestionen a través del sector i, en canvi, han crescut molt les entrades que ha venut de manera directa Andorra Turisme. Camp creu que en aquest cas es dona una “segmentació entre els que hi creuen i els que no” i afirma que això és “un error” ja que els dubtes sobre aquesta oferta podrien donar-se al principi però no ara després de sis anys i que estigui consolidada.



El director de Producte i Nous Projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, ha destacat el fet que aquest any ja s’hagin superat els 543.000 espectadors en els sis espectacles que el Cirque du Soleil ha portat a Andorra. Ha manifestat que l’ocupació mitjana a ‘Diva’ ha estat del 97% i ha fet èmfasi en el fet que les entrades de pagament hagin crescut per primera vegada per sobre de les gratuïtes. El 75% dels espectadors procedien d’Espanya (vuit de cada deu de Catalunya) i la satisfacció global ha estat del 8,63, per sobre del 8,60 de l’any passat. A més, sembla que ha estat un espectacle que ha agradat molt el públic ja que un 26% ha manifestat que ha estat el que més li ha satisfet dels que ha vist del Cirque du Soleil. En aquest sentit, també cal destacar que gairebé un 60% de les persones que han estat enquestades ha manifestat que ha vist més d’una de les propostes de la companyia canadenca a Andorra. Torres també ha remarcat el fet que entre els espectadors cada vegada hi ha més turistes i menys excursionistes i que la mitjana de nits que passen al país se situa en 2,3. La depesa mitjana també ha crescut, tal com s’ha esmentat, i Torres ha assenyalat el fet que s’hagin incrementat les entrades de pagament per justificar aquest fet. Així, ha destacat que sembla que hi ha una major predisposició d'aquest perfil d’espectador a gastar més. Malgrat això, ha incidit en què no són partidaris que l’espectacle sigui totalment de pagament.



Més musical l'any que ve



Camp ha recordat que ell ja no serà al capdavant de la cartera de Turisme l’any que ve quan es faci el nou espectacle del Cirque du Soleil però que de totes maneres han volgut deixar tancat l’acord ja que si no el pròxim responsable de la cartera ja no tindria marge per a la negociació. Un dels reptes que hi haurà serà millorar la visibilitat, que de fet ha estat un dels aspectes pitjor valorats pel públic. Camp ha destacat que ja s’ha començat a treballar amb la vista posada en el pròxim espectacle i que el “model de musical més circ” sembla que tindrà continuïtat ja que aquest any ha “funcionat molt bé”. De fet, creu que és una fórmula que es pot mantenir dos o tres anys. Quant a la ubicació, ha reiterat que la de l’aparcament del Parc Central és la millor i que ja hi ha un acord amb el comú sobre aquest aspecte, ja que l’alternativa, el nou aparcament de la zona de la Dama de Gel, no té una superfície suficient per encabir l’espectacle.



D’altra banda, i pel que fa a les xifres totals de l’estiu, Camp s’ha mostrat convençut que es podrà “parlar d’estabilitat” ja que per exemple a l’agost haurà baixat el volum de pernoctacions als hotels un 5% però, en canvi, creix en altres allotjaments i creu que el mes de setembre pot ser “com a mínim igual” que l’any passat. En aquest sentit, ha recordat que ha estat un mes en què s’ha acollit la Vuelta i que hi ha hagut els ponts de la Diada i de la Mercè.