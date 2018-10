Inauguració de l’exposició ‘Mitologia i Natura’

Evelí Adam incideix en el fet que la seva obra és "una experimentació constant, sobretot amb el material, les diferents textures, el color i els suports”. L'entrada per visitar la mostra és gratuïta.

L'artista parteix de restes de serradures i encenalls en una massa, i al treballar-la amb les mans aconsegueix un relleu, una representació bidimensional i diferents textures, volums i colors "tan naturals com el mateix sòl". Es tracta del quadres de la col·lecció "La Força del vent" i l’escultura "Visió microscòpica".

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació