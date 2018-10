Marquès descarta instal·lar-se a Andorra malgrat la nova legislació

L’Institut Marquès descarta la possibilitat d’instal·lar-se a Andorra malgrat que recentment el Govern hagi impulsat una llei de reproducció assistida que en aquests moments es troba en tràmit parlamentari. Malgrat això, el ministre de Salut, Carles Alvarez Marfany, segueix convençut que algú –sigui la clínica catalana amb projecció internacional o una altra– vindrà al Principat per desenvolupar aquesta activitat tal com ha afirmat recentment.

De fet, ja l’any 2016, l’Institut Marquès s’havia mostrat interessat per entrar a Andorra però les negociacions no van arribar a prosperar, segons es va indicar aleshores, per la manca d’una legislació sobre el tema i les conviccions religioses del ministre. Just ahir la Dra. Marisa López-Teijón, actual directora general de la clínica catalana de reproducció assistida, va confirmar a EL PERIÒDIC que «no contemplem la possibilitat d’instal·lar-nos al Principat» i va assegurar que «aquest projecte de moment el tenim aturat».

El ministre Alvarez es mostra confiat que la llei despertarà interès perquè és homologable amb l’entorn

La seva decisió arriba després que a Andorra s’hagi començat a dissenyar un marc legal per a la pràctica d’aquestes tècniques que no només hauria de facilitar la implantació de centres dedicats a aquesta activitat tot afavorint la diversificació econòmica sinó que també hauria de donar resposta a una necessitat social de la població. Va ser a inicis de setembre quan l’Executiu va presentar el projecte de llei qualificada de tècniques de reproducció humana assistida i, tot i que el seu objectiu és aprovar-la abans que finalitzi aquesta legislatura, de moment segueix en període de presentació d’esmenes.

Crítiques pel caire economicista

Malgrat que ja s’està desenvolupant una legislació sobre temes de fertilitat, requisit indispensable perquè pogués aterrar al Principat l’Institut Marquès o qualsevol altra clínica, no seria prou atractiva als ulls de la institució catalana. De fet, un cop presentada, va despertar crítiques entre l’oposició i els col·lectius feministes del país.

Tot i que Salut ha rebut visites extraoficials d’altres institucions, Marquès és el primer a fer-se enrere

El dia de la presentació el ministre Alvarez va remarcar que el projecte s’havia treballat en col·laboració amb experts en bioètica i advocats constitucionalistes i s’havia aconseguit que «encaixés amb el respecte a la vida i amb l’article 8 de la Constitució», de manera que no hi haurà cap problema amb el copríncep episcopal. Malgrat que l’oposició va voler prendre certa cautela, L’A i SDP van coincidir a titllar-la de «llei força conservadora». Als ulls de les feministes, en canvi, el text prioritza el negoci per davant de les necessitats socials. Des d’Acció Feminista, van denunciar que «la llei és de caire econòmic i busca que es puguin obrir clíniques per fer negoci al país». Stop Violències va lamentar que «una vegada més veiem com es fa negoci amb nosaltres».

Aleshores el ministre ja va admetre visites «extraoficials» d’institucions amb la voluntat d’instal·lar-se al país i va mostrar-se confiat que hi hauria interès «perquè és una llei molt homologable amb l’entorn i també hi ha una demanda interna». De moment, l’Institut Marquès ja s’ha fet enrere.