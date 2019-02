Ceferin, reelegit president de la UEFA

Per altra banda, els equips de l’ENFAF CCA Andorra faran una asseguda solidària dissabte amb solidaritat a l’equip femení de Terrassa, que va patir un atac sexista per part del seu equip de veterans.

La Federació Andorrana de Futbol es va sumar ahir al vot de la resta de federacions que integren la UEFA i va optar per reelegir a l’eslovè Aleksander Ceferin, qui serà president de l’entitat fins a l’any 2023. Aquest fet es va produir durant el 43è Congrés Ordinari de l’organisme que gestiona el futbol europeu. En aquest sentit, Ceferin va explicar que «treballarem perquè el futbol europeu segueixi unit, amb respecte i perquè sigui respectat». També va fer èmfasis en el futbol femení, del qual espera un creixement notable i va reiterar que «es farà un futbol just». Així mateix, una de les seves polítiques sempre ha estat ajudar el futbol dels petits països d’Europa.

Per El Periòdic

