Escaldes i la Massana tenen les dues vies amb pitjor aire del país

el carrer de la Unió, a Escaldes-Engordany, i l’avinguda Sant Antoni de la Massana són les dues vies més contaminants –i contaminades– del país. Així ho constata l’estudi realitzat per l’Observatori de Sostenibilitat (OBSA) i que, tal com va explicar ahir el seu cap de projectes, Oriol Travesset, ha convertit ambdós carrers en «punts negres» pel que fa a la qualitat de l’aire. Per contra, el Pas de la Casa o Sant Julià de Lòria, malgrat la seva gran afluència constant de vehicles, es troben en «zona verda», gràcies a les fortes ratxes de vent que expulsen el diòxid de nitrogen provinent del trànsit. Travesset va detallar que la principal font d’emissió a Andorra són els vehicles, seguida de la calefacció, les emissions industrials i l’aigua calenta sanitària.



El mateix estudi constata que es contamina més entre setmana i durant els mesos d’hivern, que els caps de setmana o la resta de l’any. De cara al 2030, el Govern vol aconseguir que el 20% dels vehicles siguin elèctrics –el que reduirà un 8% la contaminació– i també s’aplicaran plans de mobilitat parroquials o mesures sostenibles obligatòries per a les administracions públiques. En aquest sentit, el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, va recordar que la llei de transició energètica ha d’ajudar a millorar la qualitat de l’aire global arreu del país, tot assegurant que ja es va en la bona direcció, perquè els nivells actuals «són molt favorables».

Rossell va explicar que la qualitat de l’aire el 2018 va ser «excel·lent o bona» el 91% del temps i només un 8% va ser regular i un 1% deficient o dolenta. Tot i aquestes xifres positives, el director general va admetre que puntualment es constaten deterioraments relacionats sobretot amb la inversió atmosfèrica, amb l’arribada de pols del nord d’Àfrica o amb nivells elevats d’ozó. Els resultats, segons el ministeri de Medi Ambient, són «idèntics» als del 2017.



Amb tot, Rossell va destacar que, en comparació amb altres ciutats europees, la qualitat de l’aire al Principat és «molt millor».