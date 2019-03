AMIDA alerta per les targetes falses de mobilitat reduïda

La presidenta de l’Associació de Persones amb Diversitat Funcional d’Andorra Agustina Grandvallet va denunciar ahir, en la reunió del Conadis, la proliferació de targetes de mobilitat reduïda «que no compten amb cap tipus d’homologació».

«Ens hem trobat repetidament amb cotxes aparcats en places reservades per persones amb mobilitat reduïda que duien targetes que son validades per la Conava», l’òrgan nacional que valora les discapacitats. Amb l’objectiu d’aturar aquesta «pràctica estesa», Grandvallet va reclamar la formació dels agents de circulació davant l’agreujant que «la majoria no saben distingir quines són les legals de les il·legals», quelcom del que la representant dels comuns d’Andorra va prendre nota.

«El problema no és els comerços que les venen, sinó la picaresca que hi ha. Per això aquestes enganxines haurien de ser retirades del mercat» va queixar-se Grandvallet en declaracions a aquest rotatiu. Des de l’Amida han detectat que aquest fenomen s’incrementa substancialment els caps de setmana perquè «pugen vehicles espanyols que agafen tots els aparcaments i es pensen que som a un país que no estem sensibilitzats».