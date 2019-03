Andorra vol ser una refèrencia mundial en formació de turisme

Que tots els països que ho vulguin generin les seves pròpies formacions professionals en turisme amb el control, vistiplau i assessorament de la Fundació Themis, d’ara endavant, UNWTO Academy. Així va anunciar ahir el ministre de Turisme en funcions, Francesc Camp, davant la presència del secretari general de l’Organització Mundial de Turisme (OMT), Zurab Pololiksashvili, el nou canvi d’estratègia de la fundació adorrana. L’objectiu és que tingui més rellevància internacional (per això el nom en anglès) i donar-la a conèixer a escala mundial com una acadèmia de formació professional de turisme de referència i alta qualitat. «Fins avui tot es feia des d’Andorra cap a l’exterior però a partir d’ara els països es podran adscriure a l’UNWTO Academy per aprendre a través del coneixement i els continguts de la fundació», en funcionament des de fa 20 anys, va declarar el ministre. Aquests centres de formació funcionaran com a «satèl·lit» de la central oficial al Principat.



La nova marca, que preveu iniciar l’activitat l’any que ve, també pretén oferir cursos de formació en línia, que s’afegiran als que es realitzen actualment amb la Universitat Oberta de Catalunya. El contingut estarà disponible per a 158 països i en sis idiomes diferents.

Més visibilitat per a andorra

Quant a recursos, el ministre va assegurar que hi ha un «pla de creixement ambiciós» que espera ampliar a mesura que s’adscriguin els diferents països. De moment, tal com va informar el secretari general de l’OMT, només hi ha un contracte tancat amb Portugal per obrir un centre d’aquestes característiques i també hi ha acords signats amb Geòrgia, Costa Rica i els Emirats Àrabs.



Pololikashvili va destacar la importància que tindrà el turisme per a Andorra en l’agenda del 2020, ja que, entre altres, acollirà l’organització del Congrés Mundial de Turisme de Neu i, sobretot, la Cimera Iberoamericana, que inclourà una reunió de tots els ministres de Turisme.



Tant Camp com Pololiksashvili van lamentar la mort diumenge passat d’Eduardo Fayos-Solà, un dels principals fundadors de la Fundació Themis.