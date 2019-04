La pluralitat no influeix en el domini demòcrata

Com mirar una pel·lícula que ja saps com acabarà. Així és esperar els resultats electorals de Canillo. Ja fa vuit anys que la parròquia està pintada de color taronja i, de fet, els demòcrates no tenen oposició al Comú. Era la primera vegada que els canillencs tenien l’opció d’escollir entre tres llistes: Demòcrates, d’Acord i Andorra Sobirana. Una pluralitat que celebraven tots els candidats. Tot i això, dels 727 ciutadans que finalment van exercir el seu dret a vot –la participació va ser del 72,48%–, 444 van escollir la llista encapçalada per Meritxell Palmitjavila i que tenia com a número 2 a Mònica Bonell.

D’altra banda, la proposta socio-liberal encapçalada per Cristina Valen va rebre un 23,13% dels vots (115) i es va evidenciar que l’efecte Nomen finalment era inexistent ,ja que la llista de Ricard Riba només va rebre 71 vots (10,60%). De fet, Riba va expressar via Twitter que prenia la decisió d’allunyar-se temporalment de la política després del «pèssim resultat» que «ha de servir per millorar».

Així doncs, després dels resultats d’ahir, els demòcrates han sumat unes eleccions més imposant-se a Canillo. Quant a les dues conselleres electes, ambdues compten amb un llarg recorregut polític, tenint en compte que Palmitjavila ja havia estat consellera general en aquesta última legislatura i que Bonell era subsíndica general. Palmitjavila va valorar que «més o menys són els resultats esperats, potser fins i tot més. Sabíem que sortíem com a vencedors però hem fet un molt bon resultat. Estem molt contents, hem tingut una gran victòria i hem guanyat vots», han passat de 398 a 444.

Tot i això, el percentatge de vots obtinguts per la formació és inferior a la de les eleccions passades, quan van obtenir el 80,73%. I és que, des dels darrers comicis, el cens ha augmentat en un centenar de persones i ahir tocava dividir el pastís entre tres partits. Així doncs, potser sí que hi ha hagut un lleuger desgast demòcrata, i una de les causes podria ser l’escàndol de l’exministre Jordi Alcobé. Però el vot descontent amb DA s’havia de repartir en dues llistes, que d’entrada sabien que Canillo era una parròquia «difícil». En aquest sentit, Valen va expressar que «era un repte però havíem de donar aquesta opció a tots els ciutadans que s’han vist reflectits en el missatge de la nostra candidatura. Evidentment ens hauria agradat tenir més vots però tot i això estem molt contents perquè hem guanyat havent-hi tres llistes».

Per la seva banda, Andorra Sobirana va obtenir el pitjor resultat i Riba va considerar que sabien que no eren una «candidatura guanyadora a Canillo» perquè «és un partit nou, jove i ha contat transmetre el missatge de l’acord d’associació. Ha quedat palès que DA té solidesa a la parròquia».