Les campanes d’Andorra repiquen per Notre-Dame

Les campanes de totes les parròquies d’Andorra van repicar ahir a la tarda a les 18.50 hores en senyal de dol per l’incendi que va viure dilluns la catedral de Notre-Dame de París. Així ho van avançar des del Bisbat d’Urgell en un comunicat que afirmava que aquest gest es feia també «en comunió amb l’església francesa, així com amb el rector de Notre-Dame, mossèn Patrick Chauvet i l’arquebisbe de París, monsenyor Michel Aupetit».



Des del Bisbat d’Urgell es va posar en relleu que les parròquies i feligresos de les Valls «volen expressar així el seu condol, alhora que preguen per la recuperació del temple i la convivència entre les persones de tota condició, perquè la fe permeti l’agermanament i un futur en pau». Aquest, concloia la nota, «és el signe dels dies de la Setmana Santa que va començar amb el diumenge de Rams i que culminarà aquest cap de setmana amb la Pasqua de Resurrecció».



Cal recordar que la tarda de dilluns la catedral de Notre-Dame va començar a cremar per causes que encara es desconeixen, malgrat que les autoritats franceses prioritzen la hipòtesi d’un origen accidental d’incendi i els investigadors ja han començat a interrogar testimonis.



El Yassin Debboun, un escaldenc de 26 anys resident a París, va explicar a aquest rotatiu com va viure en directe l’incendi i va assegurar que tots els presents estaven en «estat de xoc».