Forgas espera rebre l’alta mèdica aquest migdia

Les assistències van comprovar el seu estat ràpidament i, després d’uns minuts en què el jugador va intentar incorporar-se diverses vegades sense èxit, va ser traslladat en ambulància a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Allà se li van fer diverses proves per descartar qualsevol lesió greu i es preveu que avui al migdia rebi l’alta mèdica. Caldrà veure si pot jugar contra el Gavà.

Un bon ensurt. El final del partit de l’FC Andorra contra el Vilanova que es va disputar dissabte va ser d’infart, i no només pel resultat (0 a 0), sinó perquè el davanter centre Ernest Forgas es va marejar quan l’àrbitre va xiular el final del partit. El jugador va rebre un fort cop al cap contra el pal de la porteria en un servei de cantonada 15 minuts abans d’acabar el matx però va poder continuar jugant. De fet, en els últims minuts de partit, el Vilanova va xutar un córner que treia Forgas amb el cap i acabava fora. Un altre córner pel rival que tornava a rebutjar el davanter i, amb el xiulet final, Forgas queia a terra.

