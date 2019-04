L’equip MVK*12, a tocar del podi a la Força Réal

Així mateix, va valorar que «la intenció era que l’Òscar pogués guanyar però no ha pogut ser. Avui ens ha sortit una mica agredolç perquè ho teníem gairebé controlat però al final ens han enxampat corredors superiors d’equips professionals i se’ls ha de reconèixer el mèrit».

En aquesta línia, el director esportiu de l’equip, Miguel González va manifestar que «vam sortir amb ganes de dominar la cursa i ho vam fer. Els nois van treballar molt en la part del circuit, la més plana, i després ho van fer en la pujada. Vam fer una bona selecció fins a arribar a 25 corredors que van arribar a la penúltima pujada. El Joel Ponce i l’Òscar Cabanas es van escapar amb un grupet de davant format per cinc corredors». Però Ponce finalment va acabar 44è.

La 41a edició de la cursa Força Réal es va disputar ahir a Millas (França), i l’equip MVK*12 s’hi va presentar al complet amb els seus 13 corredors. En aquest sentit, cal destacar els resultats dels corredors Daniel Reyes, Miquel Martínez i Òscar Cabanas que van assolir una quarta, cinquena i sisena posició respectivament. Els andorrans van passar per la línia de meta vuit segons més tard que els ocupants del podi.

Per Anna Ribas

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació