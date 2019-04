DA, predisposat a cedir el conseller que necessita CC

Els electes Carles Naudi i Raül Ferrer necessiten que una de les altres formacions amb representació els cedeixi un conseller per poder formar grup parlamentari propi. Ja abans de la celebració de les eleccions s’apuntava que DA pogués fer aquesta concessió a CC a canvi d’aconseguir el seu suport si no obtenia majoria. Amb l’escenari que finalment van deixar les urnes, però, el pacte amb els massanencs no seria suficient perquè els Demòcrates tinguessin majoria.



Tot i així, si res no canvia CC rebrà un conseller taronja per tal que puguin formar grup parlamentari i no hagin d’entrar a la legislatura com a dos consellers no adscrits. A falta d’acabar de tancar les negociacions iniciades la setmana passada, la formació d’Espot no hi veuria inconvenient. Cal recordar que amb el nou reglament del Consell General, canviat recentment, amb només tres consellers ja podrien tenir grup propi –abans eren quatre–, el que els permetria, entre d’altres coses, comptar amb una major dotació pressupostària.



La cessió podria comportar el vot favorable de CC a la investidura de Xavier Espot, malgrat que encara no està tancat ni tampoc li atorgaria la majoria que busca el demòcrata. En tot cas, el que sembla clar és que ni terceravia ni L’A cediran aquesta persona a la formació territorial.

A l’espera del subsíndic

A poques hores perquè s’entrin les candidatures a sindicatura –s’han de presentar dimarts al migdia–, Demòcrates ja té decidit el nom de la síndica amb Roser Suñé, però encara té per tancar qui podria ocupar el lloc de subsíndic. Tampoc s’ha acabat de definir qui podria presidir el grup parlamentari, tot i que els noms amb més paperetes per fer-ho són Carles Enseñat i Mònica Bonell per l’experiència política de tots dos. Amb tot, la decisió de qui podria ocupar el lloc de subsíndic podria fer variar aquests noms.