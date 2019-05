L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella mostra les seves novetats

L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella va interpretar ahir fins a setze danses al Centre de Congressos de la capital, en el marc del Festival de Primavera. No era una jornada qualsevol per a l’entitat, ja que dins el repertori hi havia dues novetats, una circumstància que no es produïa des de fa dues dècades. Van participar-hi una cinquantena de dansaires.

La posada en escena que debutava dins el repertori era La Roseta de Tallaví, que obria la cita; i La dansa del pregó, que vol convertir-se en tota una tradició a partir de la Festa Major d’Andorra la Vella d‘aquest any, per ballar-se després del pregó d’obertura de la festivitat d’ara endavant, per a que la gent la conegui i s’animi també a interpetar-la. L’espectacle va comptar amb mig miler d’espectadors i «hem comprovat que tot ha agradat molt. Hem tingut molt públic i fins i tot algú ens ha dit que se li ha fet curt», indicava la directora de l’entitat, Maria Àngels Velando. El festival va tenir una durada d’una hora i quart.

Aquesta era una cita especial per a l’Esbart, que estrenava danses. I aquestes van tenir bona acceptació: «Les primeres impressions que hem tingut de la gent que ha assistit com a públic és que han agradat. Ara hem de seguir i continuar ensenyant-les». És la culminació de projectes que portaven temps preparant-se, ja que la música i coreografia són originals, així com el vestuari.

El Festival de Primavera va comptar amb tot un conjunt de danses que representen les quatre estacions de l’any, i fent èmfasi en les tradicions andorranes. Es van posar en escena El Sant Ferriol, Les majorales, La tirotitaina, La rumba de les castanyes, La bolangera, Els espantalls, Ball de pedretes i Dues polques. El punt final de l’espectacle al Centre de congressos va ser amb la Nit del foc.