Donnenwirth i Costa guanyen la Volta als Ports

Prop d’un miler de ciclistes van participar ahir a la 42a edició de la Volta als Ports. A les 8.30 hores els corredors sortien del Prat del Colat de la Massana, punt on coincidien els participants dels quatre recorreguts amb què compta la marxa cicloturista. L’itinerari més llarg i més aclamat és el de 109 km i un desnivell positiu de 3.232 metres. En aquest, van ser el francès Tom Donnenwirth i la catalana Teresa Costa els que es van imposar.

Donnenwirth va guanyar amb un temps de 3 hores i 45 minuts. Sebastien Pillon i Robin Christophe han completat un podi 100% francès. David Fernández va ser el millor andorrà. L’experimentat ciclista va acabar setè amb un temps de 3 hores i 54 minuts. En categoria femenina va repetir victòria l’olotina Teresa Costa amb un temps de 4 hores i 36 minuts superant a Sylvia Zuñiga i Charlotte Felouse.

Des de l’organització, Gerard Riart va explicar que «la valoració és molt positiva perquè només hem tingut una caiguda important. Hem hagut de portar el noi a l’hospital i ja n’ha sortit. Ha estat més aparatós que res. S’ha fet un cop al cap i li han hagut de fer 12 punts i ja està bé. Només una caiguda amb gairebé mil corredors està molt bé».

Pel que fa a la valoració dels corredors va indicar que «el feedback de la gent ha estat molt positiu. La gent estava molt contenta i ha anat tot molt bé. Al final, el temps no ens ha afectat tant com pensàvem, o tant com ens havien dit dissabte. Pel corredor crec que ha estat millor que si hagués fet calor, perquè hem estat entre els 18 i els 22 graus i ha plogut poquet. Sí que és veritat que a l’arribada l’ambient no ha estat tant maco perquè la gent no es quedava perquè no feia tant bo», va apuntar. «Ara toca fer una mica de balanç i l’enquesta que fem amb Andorra Turisme», afegia.

El pes dels professionals

Un tret diferenciador de la cursa és el fet que hi participin professionals, en aquest sentit, Riart va afirmar que «fem moltes marxes durant l’any però que et puguis trobar corredors professionals com a aquí, no n’hi ha. Poder rodar amb ells, coincidir a l’avituallament i fer-se fotos... Nosaltres els ho agraïm molt perquè ells fan un entrenament de qualitat i donen caché a la marxa d’Andorra».

D’altra banda, va agrair la feina feta per part de la Policia, Protecció Civil, Mobilitat i als agents de circulació. «Tota la baixada fins a la Duana, que és el més complicat, ha estat perfecta i gairebé no han trobat vehicles. El tall de circulació del Serrat fins a l’últim port crec que és molt important i els corredors ho aprecien molt», destacava.