Més queixes per les condicions laborals a Ambulàncies del Pirineu

El conflicte laboral a Ambulàncies del Pirineu (ADP) es manté. Empleats de l’empresa que s’han volgut quedar en l’anonimat per por a represàlies han tornat a insistir en les problemàtiques que s’arrosseguen per les condicions laborals que asseguren que tenen. En primer lloc denuncien les diferències salarials amb la resta de tècnics del país, ja que afirmen que mentre a ADP cobren 1.500 euros, la resta superen els 1.600. Igualment asseguren que no cobren cap dieta ni quan fan guàrdies a Andorra de 12 hores ni tampoc quan han de fer trasllats fora del país (encara que hagin de passar hores esperant un pacient), ni tenen cap tipus de compensació per treballar dies festius.



Amb tot, les queixes també s’estenen a l’equipament de què disposen, que diuen que no és igual que el del SUM i que el vestidor que tenen a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell és «ridículament petit» per a 22 persones. Els treballadors que han contactat amb EL PERIÒDIC afirmen que a la base que l’empresa té a la Massana no disposen ni de vestidor ni de dutxes i que tan sols és una nau on es guarden les ambulàncies, de manera que al seu entendre no compleix els requisits de seguretat adequats en cas que hi hagués una emergència. També denuncien que quan fan guàrdies no se’ls paga l’hora nocturna ni se’ls compensen les hores extra tal com fixa el reglament laboral.



Per tot plegat i sabent que hi ha un concurs a punt de convocar-se per adjudicar el servei, avisen que hi ha 22 famílies que «estarem pendents del nostre futur» i proposen que el servei sigui públic. «Si una empres privada guanya tants diners, i es nota perquè ara hi ha tres empreses diferents per fer el servei, no serà que el pastís és molt llaminer?», es pregunten. Des del seu punt de vista amb una gestió pública es podria posar fi als problemes i, a més, tots els diners que es guanyarien podrien revertir en beneficis per al sistema sanitari del Principat.