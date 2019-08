Afectacions al trànsit per l’etapa de la Vuelta

El Govern va informar ahir de les afectacions al trànsit per l’arribada de La Vuelta al Principat l’1 de setembre. La circulació de vehicles es tallarà durant el transcurs de l’etapa en diferents trams de la CG1, la CG2 i la CG3, així com a les carreteres que donen accés al Coll de la Gallina, de la Comella, d’Engolasters, del Coll d’Ordino i dels Cortals d’Encamp. Els trams es reobriran quan els ciclistes hagin acabat de circular per aquest recorregut definitivament.

S’aconsella a totes les persones que el diumenge 1 de setembre desitgin desplaçar-se dins del país o vulguin anar a Espanya o França, que tinguin en compte les afectacions viàries esmentades. Tot i aquestes previsions, en funció de l’evolució de la carrera la Policia tancarà les carreteres i acordarà les accions oportunes per garantir la seguretat. Els comuns de les parròquies implicades prendran les mesures oportunes pel que fa a l’estacionament de vehicles en els trams esmentats durant el diumenge 1 de setembre.