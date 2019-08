Pyrénées i Grandvalira, interessats en l’FC Andorra

El projecte de l’FC Andorra no té aturador, el club no para de créixer. El salt de Primera Catalana a Segona B va acompanyat de molts canvis, i no només a la plantilla. Els tricolor van anunciar dimecres un conveni de col·laboració amb Unicef, però EL PERIÒDIC ha pogut saber que hi ha més empreses del país que estarien interessades en formar part del projecte. Aquest és el cas del Grans Magatzems Pyrénées i de Grandvalira.

Les entitats encara no han arribat a cap acord amb el club tricolor però sí que s’ha manifestat un interès per a esdevenir patrocinadors. Val a dir, que la compra de l’FC Andorra per part de Gerard Piqué, president i fundador de Kosmos Holding Group, ha fet que el projecte esdevingui molt mediàtic. I és que, entre el ressò a la premsa internacional i el que s’ha fet a les xarxes, on ha arribat a ser Trending Topic, fan que sigui un projecte molt atractiu per a les empreses.