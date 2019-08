El Punt de Trobada reobre demà amb limitacions

Cal recordar que l’aigua va inundar gran part de la planta baixa del centre comercial, la qual va afectar també les plantes soterrànies. L’impacte de l’aigua va provocar danys a la marquesina exterior i a la porta principal. Tanmateix, part dels falsos sostres interiors van caure. Els responsables van indicar que des del mateix dia del despreniment uns 200 empleats han acudit al Punt de Trobada per efectuar tasques de neteja, higiene i recol·locació de productes. També van treure material pesant fet malbé, un fet que va comportar crítiques per part d’alguns treballadors.

Els responsables del centre comercial Punt de Trobada va confirmar ahir que finalment reobrirà al públic demà a les 09.00 hores. Ho farà «amb limitacions» pel que fa als accessos, ja que l’esllavissada de roques que es va produir dissabte en el terreny de davant de l’establiment va provocar un tsunami de fins a sis metres d’altura que va deixar inservible part de l’aparcament a l’aire lliure i un ascensor interior. A més, van agrair «el treball, esforç i dedicació realitzats» per tots els actors implicats per restablir la normalitat».

