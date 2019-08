Tal dia com avui de fa 18 anys

Els informes que l’havien d’avalar, no s’han presentat

El nou ambaixador d’Espanya, César González Palacios, arribava a Andorra per posar-se al dia de l’actualitat política i social del país. Encara estava a l’espera de concretar la data en la qual presentaria les credencials. El diplomàtic havia ocupat les seus de Tailàndia i Jamaica prèviament.

► Gossos presenten el seu disc a la festa major d’Encamp El grup estava enmig d’una gira promocional del seu últim disc, ‘Cares’, i feien parada al país per presentar-lo a la parròquia encampadana.

► Bàrcia demana consens al comú per posar fi al deute de Canillo El Comú de Canillo estava endinsat en un gran deute i Gerard Bàrcia subratllava que s’havia d’afrontar el problema des de la unanimitat.

► Llargues cues de vehicles La pluja accentuava les retencions que s’estaven patint a conseqüència de la gran entrada de vehicles al país per les vacances. Més de 54.000 cotxes havien entrat durant la setmana.

► La Tour de Carol vol 900 milions pel nou terreny de la duana La construcció del viaducte i els equipaments del final del túnel d’Envalira va ser polèmica. L’Ajuntament de la Tour de Carol es negava a vendre els terrenys on aniria la nova duana per la xifra que oferia el Govern (675.000 pessetes) i en demanava 900 milions, al preu del metre quadrat del Pas.

Per El Periòdic

