Un 5,8% menys de vehicles per Espanya durant el pont

Fins a 35.849 vehicles van entrar durant el pont del 15 d’agost al Principat per la frontera hispanoandorrana, un 5,8% per sota dels 38.054 automòbils que Mobilitat havia previst. Per França, en canvi, van superar-se les expectatives i van registrar-se un total de 21.704 vehicles, un 10,1% per sobre dels 19.706 estimats. El director de Mobilitat, Jaume Bonell, va reconèixer que el divendres i el dissabte van ser els dies de major entrada tot i no registrar-se cap incidència destacable, mentre que el diumenge sí que van haver-hi retencions des de les 10 del matí.

Accidents de trànsit

Precisament diumenge a la nit un motorista de 19 anys va resultar ferit de gravetat en estavellar-se a l’avinguda Fiter i Rossell. Just ahir al matí va ser intervingut quirúrgicament i després va ser desplaçat a planta, on a la tarda evolucionava favorablement. Un altre home de 42 anys va resultar ferit lleument ahir a la tarda quan conduïa una furgoneta de l’EENSM i va col·lidir contra un camió al quilòmetre 5 de la CG1 a Sant Julià.