La residència Faber-Andorra es posarà en marxa el 9 de setembre

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i la directora de l’Institut Ramon Llull, Iolanda Batallé, van signar ahir al matí el conveni de col·laboració per a la creació de la Residència d’arts, ciències i humanitats Faber-Andorra. El centre seguirà els passos de Faber-Olot, un projecte flexible i dinàmic amb un cert grau de maduresa i tot un èxit que s’ha adaptat a la realitat andorrana.

Tal com van explicar a través d’un comunicat, la residència se situarà on actualment hi ha els Tallers d’art de la Massana, als quals s’ha afegit un nou espai condicionat com a habitatge. S’hi acolliran creadors i professionals de diferents àmbits, siguin escriptors, traductors, artistes, estudiosos, científics o musicòlegs, que vulguin dur a terme una estada de fins a tres setmanes per desenvolupar el seu projecte. El conveni, que es renovarà anualment, tindrà un pressupost inicial de 6.000 euros, que servirà per al que queda de 2019, i de fins a 12.600 per al 2020.

L’objectiu de la nova residència és afavorir l’intercanvi d’idees entre creadors, estudiants i els col·lectius del país que puguin estar interessats en l’activitat o l’àrea de treball que desenvolupin per establir el màxim de sinergies possibles. De fet, després del perfil i el nivell acadèmic i professional de les persones que han passat per Faber-Olot aquests darrers anys, s’espera que els residents que s’instal·lin a Faber-Andorra puguin despertar l’interès general. A més, segons van detallar a través del comunicat, la creació d’aquesta residència va lligada a la intenció del ministeri de formar part d’un marc de desenvolupament de diplomàcia cultural. I la col·laboració de l’Institut Ramon Llull ha de permetre crear i establir col·laboracions amb residències internacionals que puguin acollir residents d’Andorra.

Selecció de les candidatures

Les candidatures estan obertes a professionals de tot el món però inicialment seran individuals. El responsable d’escollir-les és un comitè format per representants de l’Institut Ramon Llull i del Ministeri de Cultura i Esports, que també s’encarregaran de fer seguiment del projecte. En la primera fase, s’ha previst un màxim de deu residents a l’any i una estada de tres setmanes per a cadascun.

Després de la primera convocatòria, que va tenir lloc a finals del passat mes de març, van seleccionar-se cinc residents. La primera serà l’americana Kathleen McNerney, professora emèrita d’estudis hispànics i d’estudis de dones de la Universitat de West Virginia, que arribarà al Principat el proper dilluns 9 de setembre. La seguiran la investigadora i artista Irina Poleshchuk; l’expert en art i estètica Paul Behrens; el professor emèrit de religió Paul Gifford; i la investigadora en estudis de gènere Raisa Jurva.

L'obra de Maria-Mercè Marçal

La professora, crítica literària i traductora americana Kathleen McNerney ha decidit fer una estada a la residència Faber-Andorra per seguir treballant en la poesia i la prosa de Maria-Mercè Marçal de cara a la propera publicació d’una nova edició de l’obra de l’escriptora d’Ivars d’Urgell.

Tot i que les publicacions de McNerney inclouen literatura llatinoamericana, castellana i francesa, la majoria se centren en les escriptores catalanes. De fet, abans de centrar-se en Maria-Mercè Marçal, ja va editar col·leccions d’articles sobre Mercè Rodoreda, així com una bibliografia crítica de l’escriptora, i just ara acaba d’enllestir la traducció d’històries i un monòleg de Caterina Albert.