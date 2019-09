Martín Blanco guanya l’Ordino Jardins d’Art

La tercera edició de l’Ordino Jardins d’Art se la va adjudicar Martín Blanco, guanyant un premi de 4.000 euros i una exposició al CAEE del Comú d’Escaldes-Engordany durant el 2021. Josep Maria Ubach, comissari del certamen, i Ruth Casabella, representant del CAEE, van valorar que aquesta edició «ha estat d’una alta qualitat artística i per aquest motiu hem hagut de visitar més d’una vegada el recorregut». El Jurat també va atorgar quatre mencions especials per Zhihong Zheng, la seva filla Yaxin Zheng, per Lluís Cashuga i per Gemma Piera.