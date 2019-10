Estadística pronostica que caldran 2.000 pisos més en els pròxims anys

El Departament d’Estadística pronostica que en els pròxims anys caldran entre 1.500 i 2.000 pisos més dels que hi ha avui dia per donar resposta tant a la nova immigració com als temporers habituals. Així ho va anunciar el director del departament, Joan Soler, tenint en compte l’estabilitat en el temps de l’actual creixement del PIB, que atrau uns 400 immigrants nous cada any al Principat. Soler va explicar que en total hi ha 45.000 autoritzacions de residència i treball per a estrangers, dels quals uns 22.000 viuen en règim de lloguer. A aquests, s’han d’afegir les 400 llars que són necessàries pels nouvinguts anuals. D’altra banda, hi ha 4.700 temporers que es distribueixen en entre 1.000 i 1.300 habitatges, però segons els càlculs d’Estadística, el nombre de treballadors s’incrementa cada any en 250 persones –començant per aquest mateix hivern–. «La suma de tots aquests mostra la necessitat de tenir 1.500 o 2.000 pisos més en estoc per respondre a la demanda», va resoldre el director.



Per aconseguir una «fotografia el més fidedigna possible», el ministre de Presidència i Economia, Jordi Gallardo, va apuntar que en aquests moments Estadística i FEDA estan analitzant el parc immobiliari per intentar esbrinar el nombre exacte d’habitatges buits. «Hi estem treballant, sempre d’acord amb la Llei de Protecció de Dades i tenint en compte que la informació facilitada serà utilitzada exclusivament per aquesta finalitat», va avançar Gallardo, tot considerant que aquest coneixement també «serà interessant» pel sector de la construcció i el de les immobiliàries.

12 euros el m2

Pel que fa al preu mitjà d’un habitatge de lloguer és de 12 euros el metre quadrat, segons va publicar ahir el Departament d’Estadística, basant-se en les dades dels portals immobiliaris nacionals del mes d’agost d’enguany.



Ara bé, la xifra no és del tot oficial, ja que els últims números dels quals disposa el departament són del 2018. Així, l’any passat el preu del metre quadrat era de 9,2 euros, gairebé un euro més que l’any anterior, que va ser de 8,4 euros. Gallardo, va fer un recull des del 2013, quan el preu mitjà es va situar al voltant dels 7,3 euros, de manera que en els últims sis anys els preus dels lloguers s’han incrementat quasi cinc euros per metre quadrat.



Els números es van extreure de l’Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF), que es va presentar recentment a la Taula Nacional de l’Habitatge, amb la voluntat de conèixer el consum de les llars del país i fer «una primera aproximació» al preu actual de l’accés a l’habitatge.

Registre del territori

Una vegada s’aconsegueixi la recopilació, el ministre va avançar que es podrà elaborar un «registre del territori» que permetrà fer «una previsió ajustada i aplicar polítiques respecte als lloguers, avançant-nos als comportaments del mercat». Aquest registre, que anirà a càrrec del Govern, tots els comuns, FEDA i l’AGIA, «és urgent i no pot esperar», segons el màxim responsable d’Economia.



Gallardo també va comunicar que «un cop arribat el moment», el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, presentarà una sèrie de mesures per aplicar «a curt, a mitjà i a llarg termini». Entre aquestes polítiques hi haurà la creació definitiva de l’Institut Nacional de l’Habitatge que servirà per aplicar una normativa de preus, així com l’impuls per construir «vivendes en concertació». Malgrat assegurar que actualment el Govern ja està «està analitzant tot això», Gallardo va assenyalar que «per prendre decisions, a vegades calen dades que ara mateix no es tenen» i que, en qualsevol cas, «la solució a la problemàtica actual no serà immediata».