Acord a tres bandes per una nova àrea de repòs a Ansalonga

El poble d’Ansalonga tindrà una nova zona de repòs i un espai per divulgar la història de l’electricitat a les Valls del Nord, gràcies al conveni que es va signar ahir a tres bandes entre el Comú d’Ordino, representat pel cònsol major; el llevador del Quart, Víctor Simonet, i el secretari general de Nord Andorrà, Simó Duró. És un acord que donarà llum verd a un projecte per recuperar part de la memòria històrica de la parròquia, i la transcendència de fer arribar la llum als pobles.



Nord Andorrà cedeix al comú l’edifici conservat de l’antic transformador, situat al camí dels Horts, i el Quart, els terrenys ocupen una superfície de 215,71m2 on s’habilitarà una zona de repòs a càrrec del comú. La corporació ordinenca es compromet a assumir el cost dels treballs del projecte, per l’obra i els treballs de l’electricitat, així com la reforma i l’habilitació de l’edifici. L’interès de tots tres recau en divulgar i explicar la història de l’electricitat.



La companyia elèctrica, per la seva part, es compromet a instal·lar la maquinària d’un antic transformador per ser exposat a l’interior de l’edifici. Els continguts i els panells informatius de la història, el manteniment de la maquinària i part del cost de la producció de l’exposició.