La plataforma laurediana s’encalla per discrepàncies amb el candidat

A tan sols una setmana pel tancament de les llistes electorals que seran presents als comicis comunals del dia 15 de desembre, la majoria de partits encara no han decidit encara ni qui liderarà el seu projecte a cada parròquia. És el cas de Sant Julià de Lòria, on hi podria arribar a haver fins a tres llistes si finalment Josep Miquel Vila segueix endavant amb la idea de presentar-se –malgrat que es desconeix amb qui–, i si Desperta Laurèdia, PS, DA i SDP aconsegueixen posar-se d’acord per fer front a la llista d’UL. El principal problema és, però, que el conjunt de partits que hauria de formar la plataforma laurediana alternativa no es posa d’acord amb el nom de qui l’hauria de liderar. En diverses ocasions el nom que s’havia posat sobre la taula era Cerni Cairat, el jove portaveu de Desperta Laurèdia que els darrers mesos s’havia alçat com una possible alternativa. La seva inexperiència i joventut, però, no acaba d’agradar a parts dels involucrats, que preferirien que fos un perfil independent i amb més bagatge el que liderés la plataforma.



De moment, a les converses també hi assisteixen exliberals i independents que també podrien estar interessats en formar part de la llista. Tots els integrants són conscients que per separat tenen poques possibilitats a Sant Julià i que necessiten unir forces i posar-se d’acord per lluitar pel comú lauredià, tal com van fer amb Laurèdia en Comú el 2015. De fet, i conscients d’això, els socialdemòcrates estan disposats a negociar amb DA i SDP encara que reconeixen certa molèstia per negociar amb qui a nivell nacional protagonitzen una clara confrontació. Entenen, però, que a nivell parroquial les avinences són diferents i que la parròquia necessita d’un projecte alternatiu a UL.



Pel que fa als que en un inici surten com a favorits a Sant Julià, encara no han decidit oficialment el seu candidat, malgrat que tot apunta que serà Josep Majoral, especialment després que Josep Pintat defensés el seu lideratge davant del comitè encarregat de designar el número 1 de la llista.