Més enllà del filet i de l’entrecot

«Tenim una limitació per superfície perquè Andorra no pot créixer més», afirma el gerent de Ramaders d’Andorra, Gerard Martínez, sobre la capacitat d’ampliar el volum de producció de carn procedent del sector boví. No obstant això, la voluntat de la societat que enguany celebra el seu vintè aniversari és de seguir creixent a partir de «valoritzar més el producte».

Per aquesta raó, el gerent de Ramaders d’Andorra advoca per donar sortida al mercat a peces de tercera categoria «que s’ha perdut el consum», com és el cas dels menuts, les tripes o les llengües. «Aquest producte sempre hi ha sigut i tÉ un alt valor cultural i es pot amenitzar molt bé a nivell de cuina. El problema és que a vegades és costós de trobar. Depèn de quins productes com pot ser el fetge, si no és de molta qualitat, li genera molta desconfiança al consumidor», manifesta Martínez, conscient que «no sempre podem oferir entrecots o filets a la restauració».

En aquest sentit, la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, declara que la voluntat és donar «molt més valor i més visibilitat a totes les parts de l’animal». D’aquesta manera, Calvó concep que aquest és un producte que tindrà sortida atès que al Principat «es consumeix molta més carn de la que es pot produir». En la línia de «donar més explicacions» a un consumidor «cada vegada més informat i més preocupat pel que es menja», la ministra va anunciar que en les properes setmanes s’engegarà una campanya de comunicació, ja que considera que «és un producte que respon molt al que vol el consumidor avui en dia, que és traçabilitat, qualitat, protecció del medi ambient i benestar animal».

Per la seva banda, Martínez expressa que la voluntat del sector boví és de ser «proactius amb la restauració proposant receptes amb peces no tan atractives» per tal de «tornar a generar confiança». Alhora, des de Ramaders d’Andorra, es posa en valor que aquest procés d’optimització de la vedella, com ja succeeix amb el porc, permetria donar sortida a peces que queden desaprofitades un cop l’animal s’ha sacrificat.

A més, Martínez recorda que el sector boví andorrà no té capacitat per exportar el seu producte. Així doncs, un fet que podria ser un desavantatge es vol concebre com una oportunitat des de Ramaders d’Andorra. «La cabana no pot créixer molt més del que hi ha. Per tant, no podem produir molt més. Però el que podem fer és intentar vendre el producte i fer-ho visible a molts llocs. És un bon argument a nivell turístic perquè si algú vol tastar carn d’Andorra ha de venir aquí», sosté el gerent d’una societat que representa al voltant d’un 15% de la carn que es consumeix al Principat. «És un volum petit, per tant, hem de tenir l’opció de fer aquest reclam», afegeix.

En qualsevol cas, l’enfocament cap al sector de la restauració no ha de ser contraproduent vers a les cansaladeries, segons Martínez. «No podem desmerèixer les carnisseries que durant tots aquests anys han treballat amb nosaltres amb el tall tradicional», exposa el representant de Ramaders d’Andorra. Malgrat això, admet que «ara hi ha molta gent que ja no té temps d’anar a la carnisseria i compra a la benzinera o els supermercats», raó per la qual és partidari de fer arribar a un producte «molt atractiu i sostenible» per aquest tipus de client.