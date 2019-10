Els cònsols volen aclarir com equiparar interins i funcionaris

Els comuns treballen per ultimar l’adaptació de les ordinacions comunals a la nova llei de la Funció Pública, un canvi que haurà d’estar en vigor el mes de març que ve. Una de les modificacions més importants que hi haurà, segons va detallar la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, que va actuar de portaveu de la reunió de cònsols, és l’equiparació dels treballadors interins amb els funcionaris. Una assimilació, però, que genera dubtes als mandataris comunals i que per tant, demanaran al Govern que els ho clarifiqui. «La llei no és clara, ens deixa dubtes», va afirmar Marsol, que va afegir que el problema rau en l’article 113 de la llei. «Se’ns diu que personal interí i funcionaris s’equiparen en allò que resulti adequat a la naturalesa de la seva relació, però què vol dir exactament això?», es va preguntar la cònsol de la capital, que si bé va apuntar que és cert que des de l’Executiu s’han d’elaborar reglaments per desenvolupar la llei (en aquest article també està previst), volen mirar d’aclarir-ho abans d’aprovar les seves ordinacions.



Marsol va remarcar la importància d’aquest punt perquè «treballem força amb personal interí, el que fins ara dèiem eventuals, sobretot durant els mesos d’estiu». Cal tenir present que l’equiparació amb els funcionaris comportarà canvis en les condicions laborals dels interins, com per exemple, el dret a tenir una paga extra, si bé es va assegurar que aquest fet no generarà cap increment notable en la despesa de personal.



Un altre element que han detectat els comuns és el fet que la Llei de la Funció Pública no té en compte el cos d’agents de circulació, ja que només es fa referència a cossos especials i aquest no ho és. Les corporacions locals, però, sí que tenen previst incloure’ls en les seves ordinacions, deixant clar que la llei pròpia del cos està per sobre en tots aquells casos en què es generin contradiccions.



En la compareixença que els va fer l’advocat que els assessora per a l’adaptació els cònsols van poder veure que la tasca està avançada i per tant preveuen poder tenir les ordinacions actualitzades abans d’acabar el mandat, de manera que el març de l’any vinent, quan han d’aplicar els canvis, ja ho tinguin tot a punt. Marsol va admetre que són conscients que el Govern té la voluntat d’introduir canvis en la llei, però tot i així vol tirar endavant amb l’adaptació. «Parlarem amb el Govern i si la intenció és fer canvis aviat, podem esperar, però si no ja farem els canvis que calgui més endavant», va exposar.

Llei de transparència

Marsol també va informar d’una trobada dels cònsols amb membres del grup parlamentari de DA per tractar les obligacions que emanen de la llei de transparència i accés a la informació proposada pels grups que donen suport al Govern. Els mandataris consideren que la llei comporta «duplicitats», ja que obligacions com la de publicar els edictes i concurs públics al BOPA «ja la complim perquè ja ho fem».



Així, els cònsols van fer algunes aportacions i es van mostrar oberts a trobar algun sistema que permeti als ciutadans consultar aquesta informació sense haver d’entrar directament al BOPA. D’altra banda i en relació amb la declaració de béns, Marsol va assegurar que «no hi tenim cap inconvenient».

Infants

En la reunió de cònsols d’ahir també hi va comparèixer la directora d’Unicef, Marta Alberch, acompanyada d’un directiu d’Unicef internacional per demanar que els comuns especifiquin als seus pressupostos les inversions i despeses destinades a la infància. Igualment es va arrencar el compromís de seguir treballant en el projecte de ciutat amigues de la infància i millorant en aquest àmbit.