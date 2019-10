El PS recela d’un aeroport ubicat en territori andorrà

El conseller general del PS, Jordi Font, va assegurar ahir que l’estudi que el Govern ha encarregat realitzar a la Cambra de Comerç sobre la viabilitat de l’aeroport en territori nacional serà per «tirar diners a la brossa», raó per la qual va trametre ahir una pregunta al Govern per ser resposta de forma oral al Consell General sobre el conveni de col·laboració entre els dos ens.

«És xocant que s’estableixi un conveni entre el Govern i la Cambra de Comerç quan no els hi caldria cap conveni per col·laborar perquè la col·laboració l’haurien de tenir-la sempre», va assenyalar Font, que a més va criticar que hagi estat l’organisme qui hagi demanat finançament a l’Executiu en lloc que fos l’Administració qui prengués la iniciativa.

Quant a la localització de la infraestructura aèria al voltant de la zona de Grau Roig, el conseller socialdemòcrata va rebutjar contundentment la proposta. «És una de les valls d’Andorra més ocupades per infraestructures importantíssimes. Una d’elles és l’únic accés rodat que tenim amb França. Segurament allà hi ha tots els recursos hídrics dels estanys dels Pessons que serveixen per alimentar el riu, la presa de Ransol i l’estany d’Engolasters i produir llum. Després tenim el pàrquing de l’estació més gran del país», va carregar Font en relació a l’ubicació. «No hi haurà impacte, hi haurà un merder de Déu», va afegir Font, que va recordar que ja hi ha l’aeroport d’Andorra-La Seu, «on hi hem posat força diners». «Seríem el país més estrambòtic del món que amb 400 quilòmetres quadrats tinguéssim dos aeroports», va cloure.

Reunió tècnica a l'aeroport d'Andorra-La Seu

Tècnics de diferents ministeris del Govern, representants de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria espanyola (AESA), de l’entintat gestora de serveis de navegació aèria Enaire i del ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació espanyols van trobar-se ahir per analitzar els avenços en l’operativitat de l’aeroport d’Andorra-la Seu. La delegació espanyola va anunciar que les proves de vol efectuades fa un mes han obtingut resultats satisfactoris i van exposar els pròxims passos a seguir fins a l’aprovació definitiva de l’operativitat dels vols amb GPS, que es preveu per al pròxim mes d’abril. Els tècnics espanyols van afirmar que s’està seguint la planificació anunciada.