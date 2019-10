Apareixen més pintades de símbols independentistes

Un pilar del Parc Central d’Andorra la Vella, molt proper al riu, va mostrar fins ahir unes pintades de color groc on es distingien dos símbols independentistes: per una banda una estelada i, per l’altra, un llaç, convertit en un emblema dels polítics empresonats a causa de la sentència del procés independentista català. Els signes són molt similars als que va realitzar un jove durant la matinada de diumenge a l’Ambaixada Espanyola, però la policia constata que hi ha una «investigació en curs». Es desconeix per ara qui podria ser l’autor de les pintades d’ahir.

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va notificar ahir que «nosaltres normalment fem denúncia de tots els vandalismes que ens fan», un procés que és «automàtic». Pel que fa a aquest cas en concret, la mateixa va assegurar que «és una cosa menor i no anirà a més».