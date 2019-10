Les estacions d’esquí esperen vendre un 5% més de forfets

Després de la davallada del 7,8% en venda de forfets que va patir l’any passat, Vallnord-Pal Arinsal s’ha fixat per aquesta temporada recuperar, com a mínim, els dies perduts aleshores. Grandvalira, per la seva banda, espera créixer «al voltant d’un 5%», a l’espera de pronosticar els beneficis d’Ordino Arcalís que enguany s’estrena sota el paraigua de la marca Grandvalira Resorts. Tot plegat, i si la meteorologia «ens acompanya», sumarà més de 2,5 milions de dies d’esquí: 500.000 a Vallnord-Pal Arinsal, 1.800.000 a Grandvalira i 210.000 a Ordino Arcalís. Així ho van anunciar ahir els màxims responsables dels dominis en la presentació de la temporada 2019-2020.



El director de l’estació massanenca, Josep Marticella, tot i reconèixer que «ara juguem sols», va considerar que la seva inversió de tres milions d’euros «molt ben repartits» en diferents propostes marcarà la diferència amb la resta d’estacions del Pirineu. Per aquest motiu, Vallnord ha creat el hashtag #SmallIsBeautiful i l’eslògan Fidels a la varietat, a través dels quals es pretén «humanitzar l’estació» i fer valdre la segregació de tots els esports que ofereix, així com activitats complementàries. Marticella va recordar que la primera s’engega demà amb motiu de la celebració de Halloween amb un túnel del terror al telecabina de la Massana.



D’altra banda, el director de Vallnord-Pal Arinsal va destacar que el producte Ski&Bike, que ha permès a l’estació encadenar sis anys consecutius de beneficis més enllà de la temporada d’hivern.

«Ordenar les marques»

Pel que fa a Grandvalira, el seu director, Alfonso Torreño, va explicar que «tocava ordenar les marques perquè el client entengui molt bé què és Grandvalira i què és Ordino Arcalís» i perquè Grandvalira Resorts esdevingui un «segell de qualitat». L’estació ha destinat 13 milions d’euros a la innovació, la creació de noves infraestructures i la millora de la qualitat de serveis. Torreño va destacar especialment una nova entrada al sector del Peretol, l’arribada d’un telecadira al Pla de les Pedres, la incorporació de quatre teleesquís (dos a Grau Roig, un al Peretol i un a Soldeu) i la creació de set noves pistes. A més, per amortitzar la plataforma de Soldeu, s’ha creat una zona especialment per a debutants i infants i s’ha aprofitat la part de baix per construir un pàrquing cobert i gratuït pels seus esquiadors amb 450 places.



Per últim, Ordino Arcalís té intenció d’«internacionalitzar-se» gràcies a la marca Grandvalira Resorts. Ara bé, «són dos productes tan diferents que són molt complementaris», va afirmar el director del domini, Xabier Ajona, de manera que Grandvalira «ens ajudarà a reforçar la nostra oferta, sense perdre la identitat pròpia de cadascun dels productes». Malgrat desconèixer la inversió exacta, Ajona va explicar que aquesta temporada no es tracta tant d’innovar, sinó de «consolidar» totes les millores fetes fins ara. Tot i això, entre les novetats de l’estació ordinenca destaca el reforç de les activitats infantils, la producció de neu i la renovació del parc de màquines llevaneus. El director va apuntar que, encara que aquestes zones no siguin percebudes pels visitants, «són molt necessàries».



Sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, Ordino Arcalís obrirà el pròxim 15 de novembre i tancarà el 3 de maig –el que suposarà 170 dies d’esquí–, mentre que la resta d’estacions ho faran del 30 de novembre fins al 13 d’abril.