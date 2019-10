El Govern limitarà la incorporació a la CASS de fisioterapeutes i odontòlegs

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va anunciar ahir en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres el nou reglament d’acreditació dels professionals de la salut, que preveu limitar cada quatre anys l’adscripció al conveni amb la CASS d’aquell excés d’especialistes mèdics que no s’ajusten a les necessitats del país, com és el cas dels fisioterapeutes o dels odontòlegs.

«Aquí teníem l’aixeta oberta des de fa molts anys sense cap control i ara regularem el pas d’aquesta aixeta», va afirmar Benazet. A tall d’exemple, el ministre va exposar el «descoordinat, no volgut i anàrquic» creixement que hi ha hagut en el cas de la fisioterapeutes i dels odontòlegs. El primer col·lectiu comptava amb 37 professionals l’any 2008, mentre que enguany disposa de 157 efectius. Respecte al segon grup d’especialistes, l’any 2008 hi havia 48 odontòlegs al país i avui n’hi ha 78.

En aquest sentit, el titular de Salut va assegurar que la ràtio de fisioterapeutes al Principat està un 20% per sobre de la mitjana europea i en el cas dels odontòlegs es tracta d’entre un 12 i un 15% d’una plantilla orgànica superior a un país europeu. «És obvi que tenim la ràtio de fisioterapeutes més elevada d’Europa. Sabem segur que no ens en manca cap, al contrari, sabem que ens en sobren», va sostenir Benazet.

Condicions per a l’acreditació/ Si bé fins ara, amb excepció dels metges, hi havia un accés lliure al conveni amb la CASS, la novetat que comporta l’aplicació del nou reglament, que s’empara en la Llei de Seguretat Social, és que l’acreditació serà un requisit indispensable per a tots els professionals instal·lats a Andorra, sigui quina sigui la seva especialitat sanitària. D’aquesta manera, Benazet va aclarir que aquells que ja disposen actualment d’un conveni amb la CASS quedaran acreditats automàticament. No obstant això, la acreditació no serà de caràcter vitalici i s’haurà de renovar cada quatre anys per tal «d’afavorir la qualitat de la sanitat pública». Així mateix, dins del reglament també es contemplarà la revocació de l’acreditació en cas d’inhabilitació o descol·legialització del professional sanitari.

De totes maneres, el ministre va dir que la intenció de l’Executiu és fer aquesta regulació de manera gradual. «No volem posar ordre de forma dràstica, sinó d’una forma progressiva en base a limitar aquells professionals que no necessitem i que no tenen cap vinculació amb el país», va expressar Benazet. Per aquesta raó, el ministre va detallar que es consideraran dues especificitats per incorporar nous professionals. La primera casuística que s’analitzarà per incorporar especialistes és si hi ha una necessitat d’aquesta professió, com actualment succeeix amb els anestesistes, els ginecòlegs o els otorrinolaringòlegs, i dona el seu vistiplau el respectiu col·legi professional. El segon escenari factible és si existeix una vinculació amb el país, en la línia d’intentar afavorir el retorn al país dels professionals que s’han anat a formar fora. Per tant, quedaran englobats en aquest marc els nacionals, els residents que portin més de set anys vivint al país o els professionals que exercint l’ofici a Andorra durant un mínim de set anys.

«Per la evolució de la pròpia edat de la plantilla s’anirà regulant. Amb les reacreditacions exigirem uns estàndards de formació continuada de qualitat definits pel registre de la història clínica i el comportament dins de la via integrada», va cloure Benazet.