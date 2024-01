El càncer és una malaltia que pot afectar qualsevol part de l’organisme. La seva causa principal és una alteració biològica i genètica de les cèl·lules dels òrgans que provoca una proliferació cel·lular descontrolada.

El càncer és la principal causa de mortalitat al món, al davant de les malalties cardiovasculars. La seva incidència i prevalença augmenten de manera constant.

S’estima que un home de cada dos i una dona de cada tres patiran un càncer en algun moment de la seva vida. A Andorra, de les persones que han tingut càncer entre el 2002 i el 2021, el 57,8% eren homes i el 42,2%, dones.

Els tumors més diagnosticats al món i també a Andorra són el càncer de mama, còlon i recte, pulmó, pròstata, bufeta urinària, limfoma no hodgkinià, estómac i pell.

Els tipus de càncer són variats segons els òrgans afectats, l’estadi de gravetat de la malaltia i la presència de metàstasi (extensió del càncer a altres parts del cos).

Els principals tractaments són la cirurgia, la radioteràpia, la quimioteràpia, la immunoteràpia i les teràpies hormonals, entre altres.

Per sort, el percentatge de supervivència augmenta cada cop més en molts tipus de càncer, gràcies als avenços en les tècniques de detecció, tractament i prevenció. Molts casos de càncer es poden curar si es detecten a temps i si es tracten de manera eficaç.

Els principals factors de risc que augmenten les possibilitats de patir càncer són:

- Sedentarisme o falta d’activitat física, alimentació deficient o desequilibrada, sobrepès i obesitat, consum de tabac, alcohol o drogues, alteració dels cicles circadiaris (ritmes dia/nit), estrès crònic, inflamació crònica, trastorns del sistema immunitari, etc.

- Agents químics: pesticides, floridures i fongs, amines aromàtiques, nitrosamines, amiant, determinats medicaments o tractaments hormonals, radiacions, disruptors endocrins, additius alimentaris, etc.- Agents biològics: infeccions per virus, bactèries o paràsits.

- Factors genètics.

- Edat: a partir dels 65 anys el risc de patir càncer augmenta.

- Professions de risc: les que impliquin un contacte repetit amb productes químics, tòxics o contaminants.

L’OMS indica que una tercera part de les defuncions per càncer és deguda a una alimentació i un estil de vida deficients.

Una alimentació amb un contingut alt d’aliments ultraprocessats, sucre, greixos trans, tabac, alcohol i amb una quantitat baixa de fruites i verdures, vitamines, minerals, àcids grassos omega-3 i omega-9 i fibra dietètica augmenta el risc de patir càncer.

Segons un article de l’Annual Review of Nutrition, el consum de sucre, d’aliments i de begudes amb sucre podria augmentar el risc de càncer fins a un 65%.

Algunes persones pensen que el càncer és «una loteria» i que no es pot evitar. En canvi, s’ha demostrat que el paper de l’alimentació i dels hàbits de vida és clau en la prevenció, la progressió i l’evolució del càncer.

Per exemple, l’OMS indica que, actualment, es pot evitar entre un 30% i un 50% dels casos de càncer reduint els factors de risc i aplicant estratègies preventives.

Aquestes mesures preventives són:

- Evitar el consum de tabac i alcohol

- Mantenir un pes corporal adequat.

- Seguir una alimentació saludable, amb fruites i verdures, i limitar el consum d’aliments processats o amb sucre.

- Practicar exercici físic amb regularitat.

- Minimitzar l’exposició a agents carcinògens com les radiacions o la contaminació.

Per prevenir el càncer és fonamental mantenir un pes adequat, una massa muscular suficient i assegurar una aportació adequada de calories, hidrats de carboni, proteïnes i greixos, vitamines i minerals, així com una bona hidratació.

Respecte al paper preventiu dels aliments contra el càncer, cap aliment per si mateix ens protegeix contra el càncer, però una alimentació variada amb un contingut elevat de verdures i fruita fresca (cinc racions al dia), fonts de greixos saludables (oli d’oliva) i proteïna de qualitat (ous, carn i peix blau), cereals integrals i llegums, segons el model d’alimentació mediterrani, ajuda a reduir el risc de patir càncer.

Alguns d’aquests aliments són: bròquil i altres crucíferes, espinacs, espàrrecs, pastanagues, tomàquets, alls, nabius, gerds, maduixes, cireres, pomes, cítrics, nous, ametlles, oli d’oliva verge extra, peix blau, llegums, cúrcuma, canyella, etc.

Una alimentació saludable amb efectes preventius contra el càncer es basa en el consum d’aliments variats, de qualitat, amb una alta densitat nutricional (aportació de nutrients essencials per a una determinada quantitat d’aliment).

S’han de consumir aliments amb un alt contingut de vitamines, minerals, antioxidants, polifenols, fibra, àcids grassos i aminoàcids essencials.

Es recomana fer àpats complets tres cops al dia per assegurar una alimentació equilibrada.

Una hidratació correcta també és fonamental: es recomana beure uns vuit gots d’aigua al dia.

Aquestes pautes ens permeten mantenir un bon estat nutricional, una microbiota diversa i estable, un pes adequat i un sistema immunitari saludable, que ens mantenen allunyats de malalties diverses, entre les quals les cardiovasculars, les metabòliques o el càncer.

Un estil de vida saludable també té propietats preventives demostrades contra el càncer: practicar exercici físic de manera regular, gestionar l’estrès i les emocions, mantenir unes relacions socials satisfactòries, respectar els ritmes circadiaris, estar en contacte amb la natura, etc.

I tu? També penses que el càncer es pot prevenir mitjançant una alimentació i uns hàbits de vida saludables?