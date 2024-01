Avui vull parlar d’un tema clau: l’assertivitat!

Ser assertiu és una habilitat de comunicació fonamental, diplomàtica que ens permet expressar-nos de manera eficaç i defensar el nostre punt de vista. Al ser assertius demostrem que ens respectem a nosaltres mateixos, ja que estem disposats a defensar els nostres interessos i a expressar el que pensem i sentim. Alhora que demostrem que som conscients dels drets dels altres i estem disposats a resoldre possibles conflictes.

No només és important el que diem (el missatge), sinó també la manera com ho diem. La comunicació assertiva és directa i respectuosa. Amb ella, sempre tindrem més probabilitats que el nostre missatge es transmeti amb èxit. Si ens comuniquem de manera molt passiva o molt agressiva, és possible que el nostre missatge no arribi perquè els altres estaran més centrats a reaccionar a la nostra manera de comunicar-ho.

Si una persona té un estil passiu o no assertiu, pot semblar tímida o massa tolerant amb una tendència a evitar el conflicte. En aquestes ocasions se solen dir coses com «m’adaptaré a allò que el grup decideixi». En essència, quan un és massa passiu, deixa que els altres ignorin els seus desitjos i necessitats. Això pot portar a l’estrès, ressentiment, ira creixent, sentiments de victimització, dubtes o qüestionaments de la pròpia capacitat de judici...

Si l’estil és agressiu, es pot veure com una persona intimidadora que ignora les necessitats, els sentiments i l’opinió dels altres. Aquestes persones poden semblar cregudes o superiors, molt agressives, ja que de vegades acovardeixen, atemoreixen i fins i tot intimiden els altres.

I què passa si la persona té un comportament passiu-agressiu? Doncs que en aquests casos podria dir que sí quan en realitat voldria dir que no, i això li podria generar ser sarcàstic o queixar-se dels altres al darrere, fent que sigui difícil assolir els seus objectius i satisfer les seves necessitats.

Així, com podem veure, ser assertiu és un estil de comunicació més saludable que ens ofereix molts beneficis, ja que ens ajuda a:

- Evitar que la gent s’aprofiti de nosaltres.

- No ser intimidant davant dels altres.

- Guanyar confiança en un mateix i autoestima.

- Adquirir un sentit d’apoderament.

- Comprendre, reconèixer i expressar els nostres sentiments.

- Obtenir el respecte dels altres.

- Millorar la comunicació.

- Crear situacions en què tots surtin guanyant.

- Millorar les habilitats per prendre decisions.

- Desenvolupar relacions sinceres.

- Obtenir més satisfacció laboral.

Les persones desenvolupem el nostre estil de comunicació basat en les nostres experiències de vida. El nostre estil pot estar tan arrelat que ni tan sols som conscients de quin és. Moltes vegades tendim a mantenir el mateix estil de comunicació al llarg del temps, però si volem canviar el nostre estil de comunicació, podem aprendre a comunicar-nos de manera més saludable i eficaç.

Algunes persones semblen ser naturalment assertives. Però si no som assertius, podem aprendre a ser-ho. Aquí et deixo alguns consells per aprendre a ser-ho:

- Avalua el teu estil. Coneix el teu estil abans de començar a fer canvis. Expresses les teves opinions o et quedes callat? Acceptes més feina encara que tinguis l’agenda completa? Jutges o culpes als altres amb facilitat? La gent sembla que té por de parlar amb tu?

- Fes servir frases en primera persona.

- Practica dir que no.

- Practica el que vols dir (et pot ajudar a escriure-ho primer per després practicar-ho).

- Usa el llenguatge corporal. Mantingues una postura dreta, però inclina’t una mica cap endavant. Fes contacte visual constantment. Mantingues una expressió facial neutral o positiva. No creuis els braços ni les cames. Mira de cara a la persona. Pots practicar davant d’un mirall.

- Mantingues les emocions sota control. Per exemple, el conflicte és difícil per a la majoria de persones. Si estàs molt exaltat davant d’una situació, espera una mica si és possible. Després, esforça’t per mantenir la calma. Respira lentament. La teva veu ha de ser homogènia i ferma.

- Comença de poc. Al principi, practica les noves habilitats en situacions de baix risc. Avalua’t després i modifica el teu enfocament segons calgui.

- Reemplaça els teus pensaments negatius (moltes vegades de culpabilitat).

- Comprèn que la gent no et pot llegir la ment.

- Defensa la teva veritat, no la veritat.

- Recorda el teu objectiu passi el que passi. No n’hi ha prou amb exposar les situacions, també cal deixar molt clar el que es vol.

- Sigues sempre el més concret que puguis.

- Fes referència als fets i no als teus judicis.

- Afegeix motius a allò que demanes.

- Contagia les teves emocions perquè ajuda que la gent empatitzi més i es mostri més receptiva.

- Interessa’t pels altres.

- Escolta activament.

- Sigues directe i empàtic.

- Treballa la teva intel·ligència emocional.

- Demana retroalimentació (feedback).

La comunicació assertiva és un hàbit que hem d’utilitzar en tot moment per treballar en la nostra millor versió. És important expressar-se sense afectar els altres, de manera clara, respectuosa i amb empatia tant a l’ambient personal com professional.

És summament important comunicar-nos de forma assertiva al nostre espai laboral per treballar i conviure en harmonia amb els altres, a més de promoure i incentivar el potencial personal d’un mateix. El diàleg a la feina se centra en el «guanyar - guanyar», on tots dos es respecten i on «no cal jutjar, cal escoltar».

Comparteixo amb vosaltres algunes reflexions que un dia vaig llegir i em van agradar: «L’assertivitat ajuda que un es guanyi el respecte de la resta. A més, permetrà que per als altres no sigui senzill aprofitar-se de tu i no t’intimidin. T’ajudarà a controlar les teves emocions i ser capaç d’actuar amb assertivitat. Podràs establir els seus propis límits, aconseguint relacions professionals clares i bones interaccions».

L’assertivitat s’aprèn amb temps i pràctica, no passa de la nit al dia. Requereix un esforç, un entrenament, però la recompensa val la pena, doncs en ser un més assertiu pot començar a expressar els seus veritables sentiments i necessitats amb més facilitat i obtenir millors resultats.

Recorda: la comunicació assertiva és la base per aconseguir bones relacions personals i professionals. Ser assertiu ens ajuda a augmentar la nostra autoestima i guanyar-nos el respecte dels altres, així com reduir l’estrès i comunicar-nos millor.

I tu, ets assertiu?