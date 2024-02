La creativitat sol definir-se com a inventiva o imaginació constructiva, però jo prefereixo el terme pensament divergent o creatiu.

Pensament ve del llatí pensar (pensar o reflexionar). Creatiu procedeix de crear (crear o produir). És a dir, que primer penso i després crec. La creativitat és l’habilitat de crear després de pensar.

El psicòleg Scott Barry Kaufman, de la Universitat de Nova York, manifesta que «a les persones creatives els resulta més difícil conèixer-se a si mateixes, ja que el jo creatiu és més complex que el jo no creatiu».

El jo creatiu d’aquestes persones pot tenir característiques de la intel·ligència intrapersonal força desenvolupades, com ara la reflexió, l’avaluació, la imaginació i la planificació. El conflicte pot arribar al jo no creatiu que, en alguns casos, és tot el contrari del creatiu.

Comportaments i aptituds de les persones creatives / No tothom pot fer servir l’etiqueta de creatiu. Les persones altament creatives tenen en comú uns comportaments i aptituds que els fan especials o diferents de la resta de mortals.

Curiositat. Les persones creatives es plantegen preguntes constantment i mantenen un nivell de curiositat elevat, per tal de saber el perquè i el com de temes que desperten el seu interès.

Observació. Observen tot el que hi ha al voltant per recollir la màxima informació possible i així pensar i crear. Realitzen un mapa mental de la situació.

Disciplina. L’organització i la disciplina personal els fan diferents de molts. Necessiten crear hàbits i controlar el temps, pel fet que en algunes ocasions perden la noció del temps pensant o creant.

Horari. Moltes persones afirmen que el millor moment del dia per fer la seva feina és a primera hora del matí, ja que la ment està més activa i més relaxada davant d’‘impactes’ externs. Després de dormir és quan la majoria de les persones comencen a pensar i crear. Si veuen que no avancen, modifiquen el seu horari de treball i busquen altres moments del dia en què se senten més preparades.

Experiències. Busquen noves sensacions i emocions. Sempre estan obertes a nous reptes i amplien els coneixements amb experiències per aconseguir més habilitat. No tenen por del que és nou i es llancen ràpidament a pensar i crear.

Dificultats. Els agraden els reptes. Com més complicat o difícil és el que tenen entre mans, més ‘gaudeixen’. Comparteixen moltes de les qualitats de les persones resilients, com una actitud positiva, realista, empàtica i autocontrol davant de les dificultats.

Risc. Els agrada el risc, ja sigui a la seva feina o a la seva vida personal, perquè en les seves responsabilitats professionals entra clarament el risc en crear alguna cosa nova a partir de la seva imaginació. Els agraden els canvis per no convertir-se en persones monòtones. No creuen a les rutines.

Oportunitats. Aquest és un dels punts on es detecta més fàcilment les persones altament creatives. Solen veure oportunitats on ningú no les veu i somien desperts. S’ha demostrat que somiar despert activa mecanismes cerebrals relacionats amb la imaginació i la creativitat. Aprofiten aquestes oportunitats per millorar a nivell personal i professional.

Adaptació. Algunes persones són capaces de pensar des de la perspectiva d’una altra. El pensament creatiu s’engega quan som capaços de reflexionar en un món desconegut. L’adaptació a aquest entorn les fa especials.

Execució. La capacitat d’execució és una de les virtuts més poderoses de les persones creatives. De vegades s’han d’adaptar a entorns molt canviants i la resiliència és per a ells la manera de tirar endavant la creativitat. S’equivoquen més del normal i fracassen, ja que han de provar i provar. No aconsegueixen l’èxit o els objectius a la primera, però s’aixequen i tornen a pensar i crear de nou.

Comunicació. Habitualment, les persones creatives tenen una intel·ligència lingüística molt elevada. El seu talent passa per saber narrar, improvisar, llegir, parlar, memoritzar i transmetre clarament les idees. Però també tenen característiques de la intel·ligència naturista com observar i captar.

Motivació. La passió per les seves responsabilitats els fa estar motivades en tot moment. Troben els motius per implicar-se en qualsevol projecte, per complicat que sembli, i avançar amb passió fins a assolir els objectius.

Steve Jobs va dir: «La creativitat simplement consisteix a connectar les coses. Quan preguntes a les persones creatives com han fet alguna cosa, se senten una mica culpables perquè en realitat no han creat res, sinó que s’han limitat a veure alguna cosa. Després d’un temps, els resulta obvi perquè han estat capaços de connectar les experiències que havien tingut i de sintetitzar coses noves».

Al meu entendre, les persones creatives són molt analítiques. Observen molt, a causa de la seva desmesurada curiositat, volen viure experiències noves i, si veuen oportunitats, riscos i dificultats, es posen a pensar i executar amb imaginació per crear alguna cosa diferent i disruptiva que ningú no va arribar a pensar mai.