El 25 de gener el Chapter Andorra Esade Alumni vam organitzar una sessió amb el Bàsquet Club MoraBanc Andorra per parlar de la gestió del talent en un equip esportiu professional. Va ser una sessió molt especial perquè l’acte es va celebrar a la sala de premsa del Poliesportiu d’Andorra i després vam fer una visita guiada al mateix pavelló.

Els que em coneixeu sabreu que no soc de seguir els esports, ja que em poso molt nerviosa, però sí que m’encanta veure que hi ha darrere de cada equip. Quines són les sinergies, la coordinació, el lideratge, la connexió entre els diferents nivells: direcció, entrenador i jugadors.

Durant la sessió, els assistents vam tenir l’oportunitat de conèixer la visió dels tres màxims responsables de l’equip que van compartir les seves experiències i coneixements, oferint una perspectiva única de com es gestiona el club i el seu talent en el projecte de continuar jugant a la considerada millor lliga professional de bàsquet d’Europa, l’ACB. Vam comptar amb Gorka Aixàs, CEO del BC MoraBanc Andorra, Francesc Solana, director esportiu i Natxo Lezkano, entrenador.

La sessió va ser una gran oportunitat per aprendre sobre lideratge i treball en equip. Vaig poder veure com es gestionen els recursos i es construeixen equips competents. Va ser una experiència enriquidora i inspiradora que em va donar una visió més profunda de tot el que hi ha darrere de l’èxit (que no sempre vol dir guanyar) d’un equip esportiu professional. Estic molt agraïda d’haver tingut aquesta oportunitat i de poder compartir-la avui amb tots vosaltres.

El seu CEO ens va explicar la història del BC MoraBanc Andorra, de com aquest va militar a l’Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB) en una primera etapa durant el període 1992 al 1996. I com no va ser fins passats molts anys que no es va poder retornar a la màxima categoria del bàsquet espanyol, considerada també la millor lliga professional de bàsquet d’Europa. Va ser durant el període de la temporada 2014-15 fins a la del 2021-22. I va ser després de passar un any a lliga LEB Or que va aconseguir de manera directa retornar a la màxima categoria a la temporada actual. Una gran fita!

Ens va donar la visió de com van aconseguir arribar a crear aquest projecte, trobant les persones clau, amb un pressupost modest, competint per atreure el millor planter de jugadors i tècnics. Tot un repte. Va ser un discurs ple de passió i de missatges motivadors i inspiradors. Van sorgir paraules clau que combinades entre si aconseguien fer-nos arribar el seu missatge de manera potent i aplicable a cadascun de nosaltres: perseverança, esforç, passió, treball, constància, somnis, visió, relat, identitat, objectius, persones, equip, decisions, creixement, encaix, reputació, història, inici, etapes, crear identitat, circumstàncies, situacions, experiència, vivències, direcció, baixar, pujar, ajuda, construir i consolidar equip.

El seu director esportiu ens va fer veure que a més dels socis i béns materials, com l’estadi i el dinerari, la gestió del talent del personal al BC MoraBanc Andorra és realment el més important per aconseguir els objectius fixats. Per a ell és clau aprendre a conèixer i activar aquest talent perquè és tan important identificar-lo com gestionar-lo. Una tasca clau del director amb el suport del CEO i en coordinació amb el seu entrenador, amb un objectiu comú: aconseguir un grup cohesionat que lluita en equip per aconseguir els millors resultats possibles i representar de la millor manera possible al país.

Per això paraules com les que nomenaré a continuació i que va dir el seu director són claus per aconseguir l’objectiu: perfils, manera de treballar, analítica, observar jugadors, complementarietat, estudiar, aposta, ambició, estimar el club, sentir-se d’aquí, ser com el ‘poble d’Astèrix’, fitxar, lideratge esportiu, entrenador, director esportiu, direcció general, nivell social-econòmic-esportiu-equip, rendiment, intuïció, lliga, pressió, muntanya russa, temporada i tenir clar tots els objectius.

El seu entrenador va parlar molt sobre el lideratge. Va destacar que un bon líder no només ha de tenir coneixements tècnics, sinó també les habilitats per motivar i inspirar l’equip. El lideratge és fonamental per crear un bon ambient de treball i empènyer l’equip a donar el millor de si mateix.

També va destacar la importància de la connexió emocional entre l’entrenador i els jugadors. Va explicar que l’entrenador ha de ser capaç de generar una relació de confiança amb els seus jugadors, tractant-los com a persones i no només com a jugadors, generant així un vincle fort i afavorint el bon rendiment de l’equip.

Algunes de les paraules que va utilitzar durant la seva intervenció i que em van arribar van ser: microobjectius, Andorra, transmetre, connectors, valors, jugar, comportament, respecte, construir valors-cultura, sobreviure en el temps, tots guanyem – tots perdem, fomentar, normes, reglament, conflictes, gestió d’expectatives, èxit, fracàs, bon ambient, relacions, concreció, acceptar, 12 jugadors, contents, descontents, treball concret, tots importants, continuïtat, importància de les coses ben fetes, donar valor als rols, precisió i esport mental.

També em va agradar molt que en el vestidor (que també vam visitar) hi hagués els valors escrits: mentalitat, equip, respecte, sacrifici, confiança, defensa i execució. I també un cartell amb les paraules claus: entrenament/ pràctica, hàbits, execució i rendiment. Paraules motivadores i escollides entre tots els jugadors com una aliança d’equip.

També ens va definir que és per a ell liderar:

- Portar un grup a l’objectiu concret.

- Conèixer-se un mateix (que fas bé i malament, per millorar i potenciar).

- Fer una autoavaluació contínua.

- Conèixer bé la seva feina (amb estudi, experiència) per poder anticipar.

- Ser capaç de prendre decisions ràpides en qualsevol lloc i moment.

- Ser capaç de prendre decisions prepartit i durant el partit.

- Saber comunicar, tractar, motivar i gestionar persones.

- Tenir empatia i saber escoltar (hi ha diferència cultural, d’edat, de moments vitals...).

- Tenir valors.

- Ser constant.

- No fer trampes, no mentir, no ser deshonest.

- Ser curiós (tot evoluciona). Estar atent a la tecnologia.

- Desenvolupar els companys (millor són ells, millor soc jo).

- Ser humil per reconèixer les pròpies limitacions, els errors i poder delegar.

- La gestió de xarxes i mediàtica.

En resum, aquesta sessió va ser una gran oportunitat per conèixer de prop el BC MoraBanc Andorra i entendre la importància del lideratge i la connexió entre els diferents nivells del club. Va ser una experiència molt enriquidora i em va deixar amb un gran respecte per tot el treball i la dedicació que hi ha darrere del BC MoraBanc Andorra.

#SomUnPais #JocDeGrans #MaiPor.