Com a dona que treballa en un món d’homes, si hi ha quelcom que sento sovint són comentaris, amb més o menys to d’humor, sobre el baix desig sexual de les dones en les relacions estables. I aquí passem pel «jo tinc sexe només si la dona vol», o «a veure si tinc sort i aquesta setmana no li fa mal el cap», fins al típic de «no me’n recordo de la darrera vegada que ho vam fer». Per això avui ens preguntem, què hi ha de veritat i que hi ha de mite en aquestes afirmacions?

Tenim al cap que el desig sexual en els homes és més alt que en les dones, fins i tot, hi ha qui afirma que per a ells tot gira entorn de tenir relacions sexuals (a banda d’un bon plat a taula, posats a mitificar...), perquè aquesta és la seva ‘naturalesa’ o la seva manera de ser. De fet, hi ha qui també té al cap que ells sempre estan disposats i que en una relació estable es té sexe en funció de les ganes d’elles. Però que hi hagi qui afirmi això, no vol dir que a les dones no ens agradi la intimitat o que no gaudim del llit. El plaer i gaudir durant el sexe no és només per als homes, encara que és cert que segons diferents estudis s’ha comprovat que ells tenen una tendència més gran a pensar en el tema, i probablement, i, això entenguis a títol general, es masturben més sovint i són més consumidors de pornografia, que ja diu molt.

La veritat és que la pressió que la societat exerceix sobre els homes és alta, i aquesta els diu que han de ser masculins i forts, i en aquesta imatge d’home, el sexe i gaudir de la dona semblen ser tasques de la seva responsabilitat, fins al punt que n’hi ha qui quan la dona pren la iniciativa o insinua massa les seves intencions, se senten colpejats en la seva masculinitat. Per sort, aquest adoctrinament va canviant en els darrers temps. I és que les dones també tenim ganes de tenir sexe i gaudir-ne, però existeixen factors a tenir presents per tal que ens animem, com per exemple, que nosaltres necessitem uns certs jocs previs per a aconseguir la motivació necessària. I posats a parlar-ne, no es pot obviar que mentre que els homes busquen intimitat per a obtenir sexe, les dones fem tot el contrari, busquen sexe per aconseguir intimitat, i a voltes tenir un orgasme pot passar a ser secundari (que no vol dir que no sigui important). Per això, és rellevant que ells trobin la manera d’excitar a la parella i així aconseguir millorar l’experiència i que el sexe sigui plaent per a tots dos.

També hi ha altres factors que cal no menysprear, perquè encara que les dones no siguin de Venus ni els homes de Mart, està científicament provat que a ells els agrada practicar sexe als matins i a nosaltres a la nit. I no tinc del tot clar perquè és així, però probablement hi hagin hormones (apreciadíssimes hormones, ejem, ejem) que en siguin culpables, perquè està clar que en el desig de practicar sexe les hormones tenen molt a dir, i és un fet que els nivells de testosterona masculins i femenins són més elevats en els extrems oposats del dia, ja que la glàndula pituïtària del cervell masculí es passa la nit produint hormones sexuals de manera constant, i per poques hores de somni que es tinguin, a l’hora de despertar-se els nivells han augmentat fins a aconseguir un punt de desig sexual ‘complicat’ de reprimir. Per contra, la producció de testosterona en les dones (que és l’hormona principal desig sexual present en tots dos sexes) es manté en equilibri al llarg del dia, i és precisament a la nit quan assoleixen el seu punt més elevat, augmentant el desig de practicar sexe. Per tant, almenys en l’àmbit hormonal, la clau està a coincidir, i això no sempre és fàcil. Exceptuant els afortunats que poden fer migdiada, amb una confluència d’horaris perfecta, però tenint en compte a més, que en les dones també influeix, i molt, el moment del seu cicle hormonal. Un altre factor que també juga el seu rol en això de l’apetència sexual femenina és el desig previ generat. D’aquí a la importància de crear un ambient adequat, amb ajuda de música i contacte corporal, en els famosos (i molt plaents) preliminars.

I com a altre factor direm que, per sort per a molts, s’ha demostrat que anar al gimnàs augmenta les ganes de sexe. I és que sembla que, segons els científics, una sessió de gimnàs després de la feina pot augmentar la libido de tots dos sexes.

Deixant a banda tots aquests aspectes, és una realitat que l’apetència sexual evoluciona des dels inicis en què coneixem a la parella fins que portem uns anys junts, i no parlem de quan apareixen els ‘estimadíssims’ fills. I és que probablement el desig sexual i la passió són de la mateixa família, i amb el temps aquesta va minvant, així que poca broma amb allò de mantenir viva la flama de la passió, i cal que ens espavilem a buscar motivacions que ens situïn en els inicis. Perquè també ens diuen els ‘famosíssims’ científics que mentre els homes tenen el seu màxim de desig sexual en la pubertat, les dones l’assoleixen en l’edat adulta. Així que serà qüestió de posar-se les piles per despertar-lo. I no puc menysprear l’ocasió per citar, una vegada més ni que sigui de passada, la càrrega mental que tenim les dones que no ens deixa sortir tot aquest desig. En definitiva, no és que les dones tinguem menys desig, és que els homes no ajuden prou per deixar-lo sortir!

Us puc assegurar que avui podria continuar escrivint sobre el tema, però la pàgina no em dona per més. Així que acabo aquí i avui per acomiadar-me recorreré a l’arxiconegut director, guionista, escriptor i actor de cinema estatunidenc, Woody Allen, que en això del sexe sempre ha tingut molt a dir. I ho faré amb una gran frase seva que diu que «el sexe és el més divertit que es pot fer sense riure» quelcom més, i amb aquesta fantàstica afirmació només afegiré un no hi ha més preguntes Senyoria!